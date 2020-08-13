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​Ізраїль та ОАЕ підписали угоду про нормалізацію стосунків

США були посередником у переговорах.

​Ізраїль та ОАЕ підписали угоду про нормалізацію стосунків
Фото: jerusalemshots.com

Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати домовилися про нормалізацію відносин між країнами.

Про це повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на президента США Дональда Трампа.

У спільній заяві Трампа, прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху та принца Мохаммеда Бін Заїда йдеться, що сторони сподіваються на те, що "історичний прорив сприятиме миру на Близькому Сході". Як результат, Ізраїль заморозить плани щодо анексії територій на західному березі Йордану.

До цього моменту Ізраїль не мав дипломатичних відносин із жодною з арабських країн Перської затоки.

У відповідь на заяву Трампа Нетаньяху написав у своєму Twitter: "Історичний день".

Юсеф Аль Отаїба, посол ОАЕ у Сполучених штатах, назвав нові домовленості "перемогою для дипломатії та регіону". "Це суттєвий прогрес в арабо-ізраїльських відносинах, який знижує напругу і створює енергію для позитивних змін", - сказав він.

Це - третя арабо-ізраїльська мирна угода з часів проголошення незалежності Ізраїлю у 1948 році. Договір із Єгиптом було підписано у 1979 році, з Йорданією - у 1994.

Як повідомляє "Радіо Свобода", делегації Ізраїлю та ОАЕ мають намір провести зустріч упродовж наступних тижнів, щоб підписати спільні документи, пов’язані з інвестиціями, сферою безпеки, телекомунікаціями, а також туризмом і прямими авіаперельотами між Абу-Дабі і Тель-Авівом.

Представники адміністрації Трампа в коментарі агентству Reuters зазначили, що домовленості розширять доступ мусульман до мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі. Також сторони мають намір прискорити співпрацю, пов’язану з лікуванням і виробництвом вакцини проти коронавірусу.

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