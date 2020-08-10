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У Білорусі почалися масові акції та сутички з силовиками (оновлено)

У багатьох місцях немає інтернету та телефонного зв'язку. 

У столиці Білорусі Мінську зразу після закриття виборчих дільниць на проспекті Незалежності почали збиратися протестувальники. Центр міста частково перекрито.

Зокрема, заборонено рух площею Незалежності. Уздовж Жовтневої вулиці транспорт поки може їздити, пише “БелаПАН”.

Фото: Google

“У метро оголошують, що для обслуговування пасажирів зачинені станції “Жовтнева”, “Купалівська”, “Площа Леніна”, “Неміга”, “Фрунзенська”, “Молодіжна”. У багатьох місцях відсутній не тільки інтернет, а й телефонний зв’язок”, - повідомили журналісти. 

Поблизу Адміністрації президента стягнули спецтехніку, зокрема автозаки, водомети, армійські вантажівки. Зосереджено багато міліції, співробітників ВВ та спецпризначенців.

Оновлення 0:35. Протести охопили не тільки Мінськ, а й інші міста. За даними NEXTA, в Мінську силовики відкривали вогонь у бік протестувальників. З сигнальної чи бойової зброї - не повідомляється. Близько 0:30 стало відомо, що ОМОН зосередив сили на розгоні протестувальників у столиці, пише "Ліга" з посиланням на білоруське "Єврорадіо"

Також, як передає в Telegram TUT.by, очевидці заявили про те, що в Мінську автозак на великій швидкості влетів у натовп мітингарів. Постраждали щонайменше троє людей. Офіційний представник ГУ МВС Наталя Ганусевич факт ДТП з автозаком не підтвердила.

Фото: https://t.me/tutby_official

МВС заявило про створення оперативних штабів по всій країні. У прямому ефірі "Настоящего времени" заявили, що в місті Бобруйськ ОМОН зняв шоломи та відмовився розганяти людей.

Акції проходять і в інших містах. 

Крім цього, не працють сайти деяких білоруських ЗМІ. Станом на 21:47, не завантажувався сайт БЕЛТА, "Белорусский партизан", TUT.by.

Оновлення 22:02. Як пише видання NEXTA Live в Telegram, у Мінську майданчики біля готелю "Ювілейний" та Палацу спорту заповнені людьми. На центральній площі зібралися кілька тисяч людей. Проходять зіткнення зі спецпризначенцями, використовуються світлошумові гранати. 

Нагадаємо, що сьогодні відбувся перший тур виборів президента Білорусі. За даними екзитполів, Олександр Лукашенко набирає близько 80%. Його головна опонентка Світлана Тихановська, на підтримку якої збиралися велелюдні мітинги, набирає близько 7%. 

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