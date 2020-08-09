У Мінську почалися масові акції, центр міста перекрито, закриті станції метро (оновлено)

У багатьох місцях немає інтернету та телефонного зв'язку.

У столиці Білорусі Мінську після закриття виборчих дільниць на проспекті Незалежності почали збиратися протестувальники. Центр міста частково перекрито.

Зокрема, заборонено рух площею Незалежності. Уздовж Жовтневої вулиці транспорт поки може їздити, пише “БелаПАН”.

Фото: Google

“У метро оголошують, що для обслуговування пасажирів зачинені станції “Жовтнева”, “Купалівська”, “Площа Леніна”, “Неміга”, “Фрунзенська”, “Молодіжна”. У багатьох місцях відсутній не тільки інтернет, а й телефонний зв’язок”, - повідомили журналісти.

Поблизу Адміністрації президента стягнули спецтехніку, зокрема автозаки, водомети, армійські вантажівки. Зосереджено багато міліції, співробітників ВВ та спецпризначенців.

Акції проходять і в інших містах.

После наглейшего фарса с нарисованными результатами, беларусы начали массово выходить на улицы. Что важно, не только в Минске, а и по всем городам.

На видео Могилёв. pic.twitter.com/3v5F4tzNnM — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) August 9, 2020

Крім цього, не працють сайти деяких білоруських ЗМІ. Станом на 21:47, не завантажувався сайт БЕЛТА, "Белорусский партизан", TUT.by.

Оновлення. Як пише видання NEXTA Live в Telegram, у Мінську майданчики біля готелю "Ювілейна" та Палацу спорту заповнені людьми. На центральній площі зібралися кілька тисяч людей. Проходять зіткнення зі спецпризначенцями, використовуються світлошумові гранати.

Нагадаємо, що сьогодні відбувся перший тур виборів президента Білорусі. За даними екзитполів, Олександр Лукашенко набирає близько 80%. Його головна опонентка Світлана Тихановська, на підтримку якої збиралися велелюдні мітинги, набирає близько 7%.