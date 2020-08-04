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Постраждалих унаслідок вибухів у Бейруті може бути кілька сотень

Постраждалих унаслідок вибухів у Бейруті може бути кілька сотень
Фото: https://www.radiosvoboda.org/

Сотні людей могли постраждати в результаті вибухів у порту Бейрута, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Після двох потужних вибухів на місці події почалася сильна пожежа. Зараз там працюють пожежники і медики, зокрема з ліванського Червоного Хреста.

У всіх лікарнях Бейрута поширене оповіщення бути готовими до надходження великої кількості постраждалих. Щонайменше 10 тіл загиблих були доправлені до лікарень столиці Лівану, повідомляють сили безпеки та медики. 

Спочатку повідомляли, що трагічна подія сталася через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, завантажене піротехнікою.

Нагадаємо, у віторок у столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух поблизу будівлі редакції великої газети Daily Star напередодні вердикту суду у справі про вбивство експрем'єра Рафіка Харірі. 

Міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан заявив про велику кількість поранених і величезні матеріальні збитки.

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