Візит Зеленського в США може статися і до виборів, - посол

У США йде підготовка до відкриття генерального консульства України у Х'юстоні, яке може відкрити Зеленський.

Посол України в США Володимир Єльченко каже, що візит українського президента Володимира Зеленського в Сполучені Штати може статися і до президентських виборів у країні.

Про це посол розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Посол наголосив, що зараз "працюють над серйозним, добре підготовленим візитом, не візитом заради візиту".

Мова йде про візит з обов'язковим відвідуванням двох чи більше штатів. В США йде підготовка до відкриття генерального консульства в Х'юстоні (штат Техас) яке може відкрити Зеленський.

"Це могла б бути поїздка в Каліфорнію, поки що жоден український президент там не був. Це могла б бути поїздка в штат Вашингтон, Сіетл, де найбільш динамічно зростаюча діаспора в США. У Сіетлі і біля нього, за нашими даними, вже працює близько 70 тисяч українців, це та кількість, яка склалася за останні десять років, це нова діаспора", - сказав Эльченко.

Також, за словами посла, потрібно підготувати торговельні угоди, угоди про інвестиції, щоб сторони могли їх підписати.

"У нас є кілька серйозних проектів, вони в стадії підготовки до реалізації". - додав він.

Нагадаємо, Зеленський і Трамп зустрічалися у вересні минулого року на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Вашингтонський шпагат Володимира Зеленського".

У лютому цього року голова Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що дата візиту Зеленьского у США узгоджується. Він також зазначав, що це буде "історичний візит".