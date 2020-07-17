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Українці не зможуть потрапити в країни Євросоюзу ще щонайменше два тижні

Україну не внесли в список "безпечних" третіх країн. 

Українці не зможуть потрапити в країни Євросоюзу ще щонайменше два тижні
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Рада ЄС поновила перелік "безпечних" третіх країн, чиїм жителям дозволено в'їзд до Євросоюзу в зв'язку зі сприятливою епідеміологічною ситуацією на їх території. Про це пише "Європейська правда".

Оновлений список опубліковано на сайті Ради ЄС.

Згідно з рішенням, з 16 липня держави-члени Євросоюзу повинні почати скасування обмежень на поїздки на зовнішніх кордонах для резидентів таких третіх країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай і Китай. У разі останнього - за умови взаємного скасування обмежень.

Жодної нової країни в список "безпечних" ЄС вирішив не додавати.

При цьому зі списку виключили Сербію і Чорногорію, жителям яких дозволявся в'їзд з 1 по 15 липня, тоді як Єврокомісія пропонувала включити до переліку безпечних усі балканські країни.

Нагадаємо, що заборону на в'їзд до Євросоюзу було введено ще в середині березня через пандемію коронавірусу. 5 червня Євросоюз продовжив заборону на в'їзд громадян з інших країн щонайменше до 1 липня. 

Наразі з України в країни ЄС можуть потрапити тільки ті, хто перебуває там на законних підставах, а не за туристичними візами. Це дипломати, працівники з робочою візою, студенти, сезонні робітники.

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