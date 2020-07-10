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У Кремлі відповіли на заяву Верещук та "плівки Деркача": "Порошенко не вітав Путіна ні з чим"

Прессекретар президента РФ заявив, що йому нічого невідомо про телефонні розмови з таким змістом. 

У Кремлі відповіли на заяву Верещук та "плівки Деркача": "Порошенко не вітав Путіна ні з чим"
Фото: EPA/UPG

У Кремлі прокоментували опубліковані народним депутатом Андрієм Деркачем аудіоплівки, де буцімто п'ятий президент Петро Порошенко розмовляє з людиною, голос якої схожий на президента РФ Володимира Путіна. Також прессекретар Путіна Дмитро Пєсков не підтвердив інформацію, озвучену нардепкою від "Слуги народу" Іриною Верещук про те, що Порошенко нібито вітав Путін з днем Росії у 2014 році, пише "Інтерфакс-Україна".

"Не можу вам підтвердити цей факт. Жодних обмінів привітальними посланнями, які протокольно передбачені на такі національні свята, не проводилися. Не проводяться, звісно, і зараз, на жаль", - заявив Пєсков.

Також він зауважив, що йому невідомо про телефонні розмови, під час яких могли б звучати такі привітання.

Прессекретаря Путіна журналісти також попросили підтвердити достовірність раніше оприлюдненої телефонної розмови нібито Порошенка з Путіним у квітні 2015.

"Перше - ми ніколи не коментуємо та не розповідаємо деталі міжнародних розмов нашого президента зі зарубіжними візаві, за винятком тієї інформації, яку ми даємо у повідомленнях пресслужби. Друге - що стосується опублікованого запису, мені невідомо, що така розмова могла відбуватися, також я не можу нічого сказати про автентичність запису", - зауважив Пєсков.

Нагадаємо, що нардепка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук в ефірі телеканалу заявила, що Порошенко буцімто вітав Путіна з днем РФ у червні 2014. Вона посилалася на матеріал ЗМІ, першоджерелом якого був вказаний Кремль.

9 липня Деркач на пресконференції опублікував записи, заявивши, що це бесіда Порошенка з Путіним від 30 квітня. На ньомудвоє чоловіків обговорювали Мінський процес. Розмова закінчувалася словами "тисну руку" (буцімто Порошенко) та "обіймаю" (буцімто Путін). 

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