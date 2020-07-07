МЗС пропонує заборонити продаж квитків українцям, яких можуть зупинити за кордоном

Міністерство закордонних справ надіслало лист до Міністерства інфраструктури та Державної авіаційної служби з рекомендаціями провести з авіакомпаніями роз'яснювальну роботу щодо продажу квитків пасажирам, яких можуть не пропустити у країні призначення через карантинні обмеження.

"Наша мета - унеможливити продаж квитків громадянам України до країн, що не дозволяють в'їзд українським туристам, або які не мають підтверджувальних документів, необхідних для безперешкодного в'їзду до країни призначення", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС.

Такими документами є дозволи на проживання, документи навчальних закладів, підтвердження компетентних органів країни тощо.

У міністерстві наголосили, що відповідальність за дотримання правил в'їзду до інших країн несуть безпосередньо подорожні. Підкреслюється, що безвіз з ЄС передбачає не лише право на вільне пересування, а й повагу та дотримання законів і правил країн-членів Євросоюзу.

Перед тим, як відправитися у подорож, МЗС рекомендує зв'язатися з авіакомпанією або туроператором та уточнити актуальний стан карантинних обмежень у країні. Паралельно потрібно зв'язатися із дипломатичною установою України в країні, куди планується переліт, та з представництвом цієї держави в України.

Також варто вивчити умови страхового полісу і переконатися, що він покриває витрати на випадок інфікування коронавірусом. Потрібно подбати про наявність додаткових коштів у разі виникнення непередбачуваної ситуації та в разі необхідності запастися медичними препаратами на випадок затримки за кордоном.

Як повідомлялося раніше, МЗС запустило інтерактивну карту, на якій можна перевірити статус країни та дізнатися, кому заборонений та дозволений в'їзд у неї. Також там можна перевірити умови трансферу через країну.

Нагадаємо, що у Греції через обмеження, введені внаслідок пандемії коронавірусу, не пропустили групу з 17 українських громадян.

Станом на ранок 6 липня громадяни перебували на території поліцейського відділку аеропорту Афін й очікували повернення в Україну. За інформацією українського посольства в Греції, повернення на батьківщину заплановано на вівторок, 7 липня.

Згодом Греція дозволила в'їзд на свою територію українській студентці, яку також не пропустили разом з іншими подорожніми.

ЄС з 1 липня відкрив зовнішні кордони для 15 країн, однак Україна в перелік не потрапила. Українці можуть в'їхати до країн Євросоюзу, якщо прямують туди для навчання, роботи або мають посвідку на проживання.