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МЗС пропонує заборонити продаж квитків українцям, яких можуть зупинити за кордоном

Міністерство направило відповідний лист до Державіаслужби та Мінінфраструктури. 

МЗС пропонує заборонити продаж квитків українцям, яких можуть зупинити за кордоном
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ надіслало лист до Міністерства інфраструктури та Державної авіаційної служби з рекомендаціями провести з авіакомпаніями роз'яснювальну роботу щодо продажу квитків пасажирам, яких можуть не пропустити у країні призначення через карантинні обмеження

"Наша мета - унеможливити продаж квитків громадянам України до країн, що не дозволяють в'їзд українським туристам, або які не мають підтверджувальних документів, необхідних для безперешкодного в'їзду до країни призначення", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС.

Такими документами є дозволи на проживання, документи навчальних закладів, підтвердження компетентних органів країни тощо.

У міністерстві наголосили, що відповідальність за дотримання правил в'їзду до інших країн несуть безпосередньо подорожні. Підкреслюється, що безвіз з ЄС передбачає не лише право на вільне пересування, а й повагу та дотримання законів і правил країн-членів Євросоюзу. 

Перед тим, як відправитися у подорож, МЗС рекомендує зв'язатися з авіакомпанією або туроператором та уточнити актуальний стан карантинних обмежень у країні. Паралельно потрібно зв'язатися із дипломатичною установою України в країні, куди планується переліт, та з представництвом цієї держави в України. 

Також варто вивчити умови страхового полісу і переконатися, що він покриває витрати на випадок інфікування коронавірусом. Потрібно подбати про наявність додаткових коштів у разі виникнення непередбачуваної ситуації та в разі необхідності запастися медичними препаратами на випадок затримки за кордоном.

Як повідомлялося раніше, МЗС запустило інтерактивну карту, на якій можна перевірити статус країни та дізнатися, кому заборонений та дозволений в'їзд у неї. Також там можна перевірити умови трансферу через країну.

Нагадаємо, що у Греції через обмеження, введені внаслідок пандемії коронавірусу, не пропустили групу з 17 українських громадян.

Станом на ранок 6 липня громадяни перебували на території поліцейського відділку аеропорту Афін й очікували повернення в Україну. За інформацією українського посольства в Греції, повернення на батьківщину заплановано на вівторок, 7 липня.

Згодом Греція дозволила в'їзд на свою територію українській студентці, яку також не пропустили разом з іншими подорожніми. 

ЄС з 1 липня відкрив зовнішні кордони для 15 країн, однак Україна в перелік не потрапила. Українці можуть в'їхати до країн Євросоюзу, якщо прямують туди для навчання, роботи або мають посвідку на проживання. 

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