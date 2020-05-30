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SpaceX снова попытается отправить астронавтов в космос на Сrew Dragon (прямая трансляция)

Первая попытка была неудачной из-за плохой погоды.

В субботу, 30 мая, компания SpaceX предпримет вторую попытку запустить космический корабль Crew Dragon с астронавтами к Международной космической станции. Первую попытку прервали 27 мая за несколько минут до старта из-за плохой погоды.

Запуск Crew Dragon запланирован на 22:22 по киевскому времени.

Экипаж в составе Дага Херли и Боба Бенкена должен отправиться к МКС с того же космодрома, с которого стартовала последняя миссия программы шаттлов NASA в 2011 году.

В случае успешного запуска США откажется от услуг российских кораблей "Союз", которые обычно проводят отправку с космодрома "Байконур" в Казахстане на МКС. Это будет означать конец монополии России на транспортировку людей в космос.

В 2019 году SpaceX успешно протестировала Crew Dragon без астронавтов.

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