В субботу, 30 мая, компания SpaceX предпримет вторую попытку запустить космический корабль Crew Dragon с астронавтами к Международной космической станции. Первую попытку прервали 27 мая за несколько минут до старта из-за плохой погоды.

Запуск Crew Dragon запланирован на 22:22 по киевскому времени.

Экипаж в составе Дага Херли и Боба Бенкена должен отправиться к МКС с того же космодрома, с которого стартовала последняя миссия программы шаттлов NASA в 2011 году.

В случае успешного запуска США откажется от услуг российских кораблей "Союз", которые обычно проводят отправку с космодрома "Байконур" в Казахстане на МКС. Это будет означать конец монополии России на транспортировку людей в космос.

В 2019 году SpaceX успешно протестировала Crew Dragon без астронавтов.