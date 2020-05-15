Airbus привлек теологов к работе над истребителем шестого поколения

Разработчики заботятся о том, чтобы искусственный интеллект был контролирован человеком.

Европейская авиастроительная корпорация Airbus учредила комиссию по изучению этических аспектов программы "Боевая авиационная система будущего" FCAS/SCAF (Future Combat Air System/Système de Combat Aérien Futur). Одним из ее компонентов должен стать истребитель шестого поколения.

Главная задача комиссии - определить, насколько те или иные решения в конструкции FCAS соответствуют этическим нормам.

Представитель европейской корпорации рассказал Би-би-си, что главная цель не столько в разработке системы, которая будет максимально активно использовать искусственный интеллект, сколько в том, чтобы человек все-таки мог контролировать ее.

Присутствие двух теологов в комиссии в Airbus объясняют тем, что им нужны были специалисты в области разумного и ответственного использования технологий, и оба члена комиссии хорошо разбираются в этом аспекте.

FCAS по своей структуре задумана как "система систем", где каждый компонент одной общей структуры также обладает сетевыми признаками. Она будет объединять несколько разных воздушных платформ, наземных станций и прочих объектов, связанных между собой каналами связи.

Одним из компонентов FCAS станет истребитель шестого поколения, макет которого уже показали на авиасалоне Ле Бурже в 2019 году.

Над его созданием работают производитель истребителей Rafale - компания Dassault - и концерн Airbus. Создавать новую машину будут Германия и Франция при участии Испании. Планируется, что новый самолет постепенно заменит после 2040 года истребители Rafale и Eurofighter.

Деятельность такой сложной конструкции невозможна без искусственного интеллекта. Хранение, обработка и передача данных в ней будет происходить во многом без контроля со стороны человека.