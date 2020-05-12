Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Он находится в больнице.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Эту информацию он подтвердил агентству "Интерфакс".

"Да, заболел. Лечусь", - сообщил он.

52-летний пресс-секретарь Путина находится в больнице, но в какой именно - не сообщается.

Напомним, что ранее COVID-19 был обнаружен у российского премьер-министра Михаила Мишустина. Он самоизолировался.

Также этот диагноз был подтвержден у главврача инфекционной больницы, который лично показывал Путину клинику.

12 мая Россия вышла на второе место в мире по количеству заболевших COVID-19. За последние сутки в Российской Федерации обнаружили еще 10 899 заболевших.

Общее количество инфицированных по стране достигло 232 243.