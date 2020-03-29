Число больных COVID-19 в США уже 125 тысяч

В Нью-Йорке создают временные морги в палатках и трейлерах.

Соединенные Штаты лидируют по количеству инфицированных коронавирусом COVID-19. По состоянию на 29 марта их число в стране увеличилось до 125 тысяч.

В мире на данный момент зафиксировано 680 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом умерли более 31 тысячи человек, передает Голос Америки.

Отмечается, что самая сложная ситуация в Соединенных Штатах сложилась в 8-миллионном Нью-Йорке. Там зафиксировано 31 тыс. зараженных коронавирусом и 672 смерти. Центры по контролю и предупреждению болезней призвали жителей штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут воздержаться от не жизненно необходимых путешествий по стране, чтобы остановить распространение инфекции в других штатах. Ранее сообщалось, что президент Трамп рассматривает возможность ввести для жителей запрет на выезд из этих штатов.

Мэр Де Блазио предупредил, что жители Нью-Йорка должны быть готовы, что половина населения города заразится COVID-19 за все время пандемии. Кроме того, город вынужден создавать временные морги в палатках и трейлерах, чтобы хранить там тела умерших от коронавируса, ведь морги практически заполнены.

Сейчас по крайней мере 215 млн американцев живут в условиях карантина. В субботу в штате Иллинойс от коронавируса умер младенец.

Между тем, американские медики заявляют о нехватке медицинского защитного оборудования, в Нью-Йорке не хватает больничных коек.

Из-за дефицита врачи вынуждены дезинфицировать и повторно использовать маски. Медсестры медицинского центра в Нью-Йорке организовали протест под стенами своего учреждения, чтобы привлечь внимание к нехватке оборудования.

Ранее президент Трамп подписал указ, разрешающий Пентагона мобилизовать бывших военных и Национальную гвардию для помощи в борьбе с распространением коронавируса. Госдеп попросил медиков со всего мира, которые подавались на визу или программы в США, назначить визовое собеседование. Особенно приглашают тех, кто имеет опыт работы с коронавирусом.