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На Филиппинах в торговом центре взяли в заложники несколько десятков человек

Злоумышленником является бывший работник ТЦ. 

На Филиппинах в торговом центре взяли в заложники несколько десятков человек
Фото: tn8.tv

На Филиппинах в Маниле вооруженный пистолетом мужчина взял в заложники несколько десятков человек в торговом центре V-mall, пишет AP. Он ранил одного из заложников, пострадавший госпитализирован.

Злоумышленник является бывший охранником этого торгового центра.

"Он чувствовал себя плохо, потому что его уволили в качестве охранника", – сказал мэр Манилы, добавив, что этот человек пытался, но не смог убедить других охранников присоединиться к нему. 

Большинство заложников являются сотрудниками ТЦ, всех остальных эвакуировали. К месту происшествия прибыл спецназ.

Напомним, в мае 2019 во Франции парень взял в заложники четырех человек. Инцидент произошел в магазине табачных изделий. 

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