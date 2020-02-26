Амман и обман. Как РПЦ хотела засудить Вселенского патриарха и что из этого вышло?
Амман и обман. Как РПЦ хотела засудить Вселенского патриарха и что из этого вышло?
Коронавирус попал в Австрию
Коронавирус попал в Австрию
Евро-2020 может быть отменен или перенесен
Евро-2020 может быть отменен или перенесен
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
Чиновник времен Януковича стал заместителем секретаря СНБО
Чиновник времен Януковича стал заместителем секретаря СНБО
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
Мы отказались покупать бронеавтомобили "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,4, - Пашинский
Мы отказались покупать бронеавтомобили "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,4, - Пашинский
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
Танец над пропастью. Хосни Мубарак и Украина
Танец над пропастью. Хосни Мубарак и Украина
ГлавнаяМир

В мире от коронавируса выздоровели уже более 30 тыс. человек

Больше всего излечившихся - в Китае.

В мире от коронавируса выздоровели уже более 30 тыс. человек
Коронавирус штамм 2019-nCoV
Фото: Global Look Press

Количество людей, которые вылечились от китайского коронавируса увеличилось до более 30 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию распространения коронавируса Центра системных исследований Университета Джона Хопкинса.

Согласно карте отслеживания коронавируса, выздоровели 30 тыс. 98 человек. Больше всего  - в Китае (28 839 человек). В частности, в провинции Хубэй уже выздоровели 20 935 человека, при этом скончались на всем материковом Китае - 2715 человек.

За пределами Китая наибольшее количество выздоровевших в Сингапуре - 58 человека, Японии и Южной Корее - по 22.

Напомним, по состоянию на утро 25 февраля, в мире было зафиксировано более 80 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Известно о 2699 смертях.

Также первые случаи заболевания 25 февраля зафиксированы в нескольких европейских странах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также