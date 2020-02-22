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Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Италии

Скончался 78-летний житель региона Венето.

Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Италии
Фото: EPA/UPG

В Италии зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19 и второй смертельный случай в Европе. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на губернатора региона Венето.

78-летний житель региона находился в больнице города Падуя около десяти дней. Он скончался вечером пятницы, 21 февраля. 

Также сообщается, что 67-летняя супруга погибшего находится в больнице с высокой температурой. 

Известно, что это вторая смерть от коронавируса в Европе. Первый случай произошел во Франции в середине февраля. Умершим оказался турист из Китая, у которого обнаружили заболевание.

Ранее сообщалось, что в Италии за день подтвердили 16 новых случаев коронавируса. В связи с этим режим обязательного карантина введен для 250 человек, изолированы 10 населенных пунктов.

Первые случаи заражения коронавирусом в Италии зафиксировали в январе. Власти сразу же приостановили авиасообщение с Китаем, который стал эпицентром распространения Covid-2019.

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