Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Италии

В Италии зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19 и второй смертельный случай в Европе. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на губернатора региона Венето.

78-летний житель региона находился в больнице города Падуя около десяти дней. Он скончался вечером пятницы, 21 февраля.

Также сообщается, что 67-летняя супруга погибшего находится в больнице с высокой температурой.

Известно, что это вторая смерть от коронавируса в Европе. Первый случай произошел во Франции в середине февраля. Умершим оказался турист из Китая, у которого обнаружили заболевание.

Ранее сообщалось, что в Италии за день подтвердили 16 новых случаев коронавируса. В связи с этим режим обязательного карантина введен для 250 человек, изолированы 10 населенных пунктов.

Первые случаи заражения коронавирусом в Италии зафиксировали в январе. Власти сразу же приостановили авиасообщение с Китаем, который стал эпицентром распространения Covid-2019.