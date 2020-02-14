«Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе»

Примечание: Помимо восстановления работы СЦКК и допуска Красного Креста на оккупированную часть Донбасса, также предлагается создать конференцию по восстановлению Донбасса при участии России, запустить механизм, позволяющий смягчать санкции, создать для восстановление Донбасса ЗСТ при участии капитала ЕС и РФ, а также провести национальный диалог в Украине относительно взаимодействия со своими соседями (в том числе и с Россией) относительно вопросов истории, национальной памяти, языка, прав меньшинств и т.д.

Среди подписавших – председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер , бывший глава МИД РФ Игорь Иванов, верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (2013–2016) Филип Марк Бридлав , президент Фонда Карнеги за международный мир Уильям Дж. Бернс, бывший заместитель главы МИД Украины, президент «Грант Торнтон Украина» Александр Чалый, бывший первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг и другие.

В начале Мюнхенской конференции по безопасности 2020 года Группа лидеров евроатлантической безопасности призывает к политическому урегулированию украинского конфликта . В совместном заявлении представлено «Двенадцать шагов по усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе».

Фото: securityconference.org

Шаги по достижению безопасности

ШАГ 1: Восстановить работу СЦКК.

Восстановление деятельности СЦКК предоставит (1) дополнительную возможность для реализации минских соглашений; (2) поможет в обеспечении быстрого реагирования на нарушения соглашений, включая реагирование на препятствия работы мониторинговой миссии СММ ОБСЕ и верификации; (3) поддержит восстановление критической инфраструктуры и поможет с процессом разминирования.

ШАГ 2: Наладить между военными диалог по урегулированию конфликта в формате «нормандской четверки».

Лидеры стран четвёрки (Франция, Германия, Россия и Украина - «N4») должны создать между военными постоянный диалог относительно разрешения кризиса. Этот диалог, в частности, мог бы служить в качестве механизма обмена мнениями в отношении реализации Минских договорённостей, и как средство по предотвращению нарушений Минска, о которых сообщает СММ.

Кроме того, такой диалог в формате «четвёрки» может поддержать работу СЦКК и действовать отдельно или параллельно с усилиями по возобновлению антикризисного диалога на экспертном уровне как двустороннем, так и многостороннем в рамках Совета Россия-НАТО или в качестве отдельной рабочей группы.

ШАГ 3: Улучшить неограниченный доступ и свободу передвижения.

Невзирая на то, что ситуация в области безопасности на востоке Украины улучшилась, сохраняется необходимость улучшить свободу передвижения всех гражданских лиц, в том числе и СММ. Это усилие включает в себя дополнительные и более безопасные контрольные точки пропуска для создания доверия и обеспечения эффективного мониторинга.

Фото: EPA/UPG

Все стороны должны работать над достижением этой цели, чтобы укрепить меры безопасности и поддержать необратимое прекращение огня, что согласуется с Минскими соглашениями и заключениями Парижского саммита «четвёрки», поддерживающими способность СММ иметь неограниченный и безопасный доступ на всей территории Украины для полного выполнения своего мандата. Отказ в доступе и противодействие ночному патрулированию должны быть прекращены.

Шаги, направленные на решение гуманитарных задач

ШАГ 4: Решить проблему пропавших без вести.

Разрешение случаев людей, пропавших без вести потребует от всех соответствующих заинтересованных сторон, включая правозащитные организации и семейные группы, сотрудничества в поиске и выявлении пропавших без вести в связи со всеми обстоятельствами по всей стране.

Международный комитет Красного Креста (МККК) и Международная комиссия по пропавшим без вести могли бы содействовать этому процессу, работая с соответствующими органами власти, группами гражданского общества и заинтересованными сторонами.

Этот процесс будет соответствовать договорённостям Парижского саммита и будет поддерживать полный и безоговорочный доступ международных организаций, включая МККК, ко всем задержанным лицам.

ШАГ 5: Планирование и реализация гуманитарных инициатив по разминированию.

Очень важно, чтобы всех детей и взрослых в восточной Украине немедленно научили понимать риски, связанные с наземными минами и взрывоопасными пережитками войны во избежание или минимизация таких рисков. Между тем украинские власти и международное сообщество могли бы разработать специальную программу «разминирования Донбасса». Комплексное исследование характера и масштабов проблемы повысит эффективность этих усилий.

Фото: надано прес-службою ГУ ДСНС України у Донецькій області

Такие гуманитарные инициативы по разминированию соответствуют и будут логически основываться на согласованных выводах Парижского саммита, которые поддерживают разработку и реализацию обновленного плана разминирования для Украины. Работе правительственных и неправительственных организаций, занимающихся разминированием, будет способствовать разрешение использовать взрывчатые вещества в этих усилиях.

Шаги на экономическом направлении

Шаг 6: Содействие реконструкции Донбасса

Опираясь на результаты инвестиционного форуму в Мариуполе, который состоялся в октябре 2019 года, на Дельфийском экономическом форуме в марте 2020 года следует продвинуть концепцию создания - при поддержке Европейского союза (ЕС) - соответствующей международной основы для восстановления Донбасса, а также в создании международной донорской конференции, которая может включать Россию.

Такая основа и инициатива могут привлечь решающую помощь в восстановлении критической инфраструктуры, здравоохранения и образования. Важным первым шагом является проведение заслуживающей доверия оценки потребностей региона Донбасса для обоснования стратегии его социально-экономического восстановления.

ШАГ 7: Исследование механизма зоны свободной торговли.

Зоны свободной торговли использовались для возрождения пострадавших от войны регионов. Соответствующие заинтересованные стороны должны изучить на экспертном уровне меры по созданию зоны свободной торговли на территории Украины с ЕС (реализация Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле между ЕС и Украиной) и с Россией, а также целенаправленные меры в поддержку экспорта.

ШАГ 8: Поддержка дорожной карты в отношении санкционной политики

Необходимо определить процесс для лучшего обозначения того, как конкретные действия по реализации Минских соглашений могут привести к соответствующим изменениям в санкционной политике. Этот второй трек работы в этой области может стать подходящей отправной точкой.

ШАГ 9: Устранение радиоактивной опасности.

Приблизительно 1200 радиоактивных источников - используемых в медицинских, промышленных или научных целях - находятся в Донецком регионе и вокруг него; некоторые достигли конца срока своего употребления, создав тем самым уникальный риск для здоровья, безопасности и экологии. Экологические проблемы, такие как эта, были рассмотрены в Экономической рабочей группе Трехсторонней контактной группы. Устранение радиоактивной опасности в регионе Донбасса обеспечит важные экономические (и гуманитарные, и экологические) выгоды (в том числе, с точки зрения безопасности), станет ценным шагом в укреплении доверия.

Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Работая с ОБСЕ, Трехсторонней контактной группой и странами в нормандском формате, соответствующие заинтересованные стороны должны согласовать меры по обеспечению безопасного вывоза высокоактивных радиоактивных источников (цезия, стронция и т. д.) из района Донбасса. Кроме того, должны быть согласованы меры по мониторингу безопасности радиоактивных источников высокой активности, которые в настоящее время используются в медицинских или промышленных целях в регионе Донбасса.

Политическое урегулирование

ШАГ 10: Режиссировать новый диалог между евроатлантическими государствами на создание взаимной безопасности.

Этот новый диалог должен быть утверждён политическими лидерами и должен решать основные проблемы безопасности посредством динамического процесса, который непосредственно касается ключевых точек водораздела. Такой диалог мог бы помочь углубить сотрудничество и взаимопонимание и предотвратить будущие конфликты. Группа EASLG может обеспечить основу для этой работы, в которой должны участвовать отделы планирования и стратегии министерств иностранных дел со всего региона.

ШАГ 11: Поддержание и определение областей избирательного взаимодействия между ЕС и Россией.

ЕС и Россия должны определить приоритеты избирательного взаимодействия в 2020 году, в том числе путем поддержки реализации Минских соглашений. Они также должны предпринимать шаги в областях, где существует большой общий интерес (например, наука и исследования, трансграничное и региональное сотрудничество, а также сотрудничество в области изменения климата и окружающей среды).

Таким образом, они могли бы признать, что прогресс может быть взаимно усиливающим. Существующие человеческие и экономические связи должны развиваться дальше.

ШАГ 12: Запуск нового национального диалога об идентичности.

Новый инклюзивный национальный диалог по всей Украине желателен и может быть начат как можно скорее. Этот диалог должен включать лиц, формирующих общественное мнение, ведущих ученых и международно признанных экспертов. Следует приложить усилия для взаимодействия Украины со своими соседями, особенно с Польшей, Венгрией и Россией. Этот диалог должен затрагивать темы истории и национальной памяти, языка, идентичности и опыта меньшинств. Он должен включать в себя терпимость и уважение к этническим и религиозным меньшинствам - как внутри страны, так и за рубежом - для повышения вовлеченности, инклюзивности и социальной сплоченности.