В Таиланде военный расстрелял 12 человек и захватил заложников в торговом центре

В Таиланде военнослужащий, который открыл огонь в воинской части, а затем продолжил стрельбу в городе Накхонратчасима, захватил заложников в торговом центре Terminal 21. Об этом со ссылкой на местную газету Naewna передает РБК.

“Военный открыл стрельбу на северо-востоке Таиланда днем 8 февраля. Сначала он застрелил трех человек на территории воинской части. Среди жертв оказался его непосредственный командир, сослуживец и 63-летняя женщина”, - говорится в сообщении.

Затем он сел в военный внедорожник и поехал в центр города, по дороге расстреливая мимо идущих гражданских. Стрелок бросил джип возле торгового центра Terminal 21.

По данным газеты, стрелок забаррикадировался на четвертом этаже ТЦ, взяв в заложники 16 человек. На место прибыл спецназ, который пока не предпринимает активных действий. Ведутся ли с военным переговоры, не сообщается.

По данным местных СМИ, жертвами стрельбы стали по меньшей мере 12 человек.

EXCLUSIVE: Video shows Sgt. Jakkrapanth Thomma inside Terminal 21 shopping mall in Nakhon Ratchasiman during his shooting rampage that killed at least 12 people. Latest info indicates he's holding 16 people as hostages. #กราดยิงโคราช https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/y8pqfzw0yw — Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020

Напомним, в конце января на юге Германии мужчина застрелил шестерых человек.