Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 3. "День опричника" Андрея Пинчука и скорый суд по MH-17
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 3. "День опричника" Андрея Пинчука и скорый суд по MH-17
​Мукачево просит Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии
​Мукачево просит Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии
В "Слуге народа" заявили о неизбежном повышении пенсионного возраста
В "Слуге народа" заявили о неизбежном повышении пенсионного возраста
Чемпионка мира по биатлону снялась обнаженной в знак протеста против убийства животных
Чемпионка мира по биатлону снялась обнаженной в знак протеста против убийства животных
Китайские ученые назвали панголинов вероятными переносчиками коронавируса
Китайские ученые назвали панголинов вероятными переносчиками коронавируса
Архієпископ Євстратій (Зоря): "Філарет був впевнений, що Епіфаній не зможе об’єднати церкву і утримати її"
Архієпископ Євстратій (Зоря): "Філарет був впевнений, що Епіфаній не зможе об’єднати церкву і утримати її"
Аваков отправил в Мукачево спецназ и Нацгвардию
Аваков отправил в Мукачево спецназ и Нацгвардию
Немецкая «революция»: испытание Тюрингией
Немецкая «революция»: испытание Тюрингией
«Оскар»-2020: двенадцать фильмов, обязательных к просмотру
«Оскар»-2020: двенадцать фильмов, обязательных к просмотру
ГлавнаяМир

В Таиланде военный расстрелял 12 человек и захватил заложников в торговом центре

Жертвами стрелка стали сослуживцы и случайные прохожие.

В Таиланде военный расстрелял 12 человек и захватил заложников в торговом центре
Фото: twitter.com/detresfa_

В Таиланде военнослужащий, который открыл огонь в воинской части, а затем продолжил стрельбу в городе Накхонратчасима, захватил заложников в торговом центре Terminal 21. Об этом со ссылкой на местную газету Naewna передает РБК.

“Военный открыл стрельбу на северо-востоке Таиланда днем 8 февраля. Сначала он застрелил трех человек на территории воинской части. Среди жертв оказался его непосредственный командир, сослуживец и 63-летняя женщина”, - говорится в сообщении.

Затем он сел в военный внедорожник и поехал в центр города, по дороге расстреливая мимо идущих гражданских. Стрелок бросил джип возле торгового центра Terminal 21. 

По данным газеты, стрелок забаррикадировался на четвертом этаже ТЦ, взяв в заложники 16 человек. На место прибыл спецназ, который пока не предпринимает активных действий. Ведутся ли с военным переговоры, не сообщается.

По данным местных СМИ, жертвами стрельбы стали по меньшей мере 12 человек.

Напомним, в конце января на юге Германии мужчина застрелил шестерых человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также