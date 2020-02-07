Британец подхватил вирус, посетив Сингапур

В Соединенном Королевстве подтвердили третий случай нового типа коронавируса. Положительный результат обнаружили у гражданина Великобритании, который посещал Сингапур.

The Guardian сообщает, что это первый британец, который заразился коронавирусом. при этом он не посещал Китай.

"После того, как было подтверждено, что он приехал в Великобританию из-за пределов Китая, власти изменили существующие рекомендации, предупредив врачей о случаях, когда люди возвращаются из ряда стран, которые ранее не представляли опасности", - говорится в сообщении.

Тем, кто за последние 14 дней прибыл в Великобританию из Китая, Таиланда, Японии, Республики Корея, Гонконга, Тайваня, Сингапура, Малайзии или Макао с кашлем и лихорадкой или одышкой рекомендуют "оставаться в помещении и звонить в NHS 111, даже если симптомы умеренные".

Ранее сообщалось, что количество больных коронавирусом в Германии выросло до 11.

В ВОЗ 4 февраля сообщили, что распространение коронавируса 2019-nCoV пока не достигло уровня начала пандемии.