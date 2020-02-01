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Экс-майор "ДНР" Прилепин вместе с Сигалом и Чичериной создал партию "За правду"

Новая партия считает нормой военную экспансию и собирается "замещать собой элиту".

Российский писатель и замхудрука МХАТа Захар Прилепин, который в звании майора воевал за "ДНР", создал новую партию.

Учредительный съезд партии "За правду" состоялся в здании Центрального телеграфа в Москве. Вначале Прилепин ответил на вопросы, проходя проверку на полиграфе, а после выступил с програмной речью, пишет Новая газета.

Фото: Новости Донбасса

В съезде приняли участие актеры Стивен Сигал, Александр Казаков (как и Прилепин, был советником главы "ДНР") и Иван Охлобыстин (не вступил в партию, но стал советником Прилепина), режиссер Эдуард Бояков, музыканты Юлия Чичерина, Алексей Поддубный (Джанго) и другие.

"Бог есть. Родина одна. Семья - союз мужчины и женщины. Защищать Родину с оружием в руках - норма. Экспансия - дипломатическая, культурная, политическая, языковая, а в крайних случаях и военная - норма", - объявил Прилепин.

Он также высказался против действующего истеблишмента из-за его отдаленности от населения. По его словам, элиты сформировались "после 1991 года в либеральной повестке" и только "мимикрировали" под "патриотические тренды".

Фото: Новости Донбасса

Члены партии намерены привлечь "как можно больше неравнодушных людей", чтобы затем "влиять на элиты, навязывать смену элит, замещать собой элиту в случае необходимости". "За правду", по словам Прилепина, "претендует на власть, добивается власти, имеет право на власть" - и в том числе собирается участвовать в выборах в Думу.

Сам Прилепин избираться в Госдуму не собирается, однако планирует выдвинуть от партии Стивена Сигала. После того, как другие участники съезда напомнили, что у актера есть гражданство США и Сербии, Сигал отказался от предложения.

Как сообщалось, Прилепин входит в комиссию при Владимире Путине, которая обсуждает поправки в Конституцию РФ.

В Украине Захар Прилепин известен своей поддержкой группировки "ДНР" на Донбассе. Писатель был заместителем командира одного из подразделений боевиков "ДНР", в связи с чем СБУ обвинила его в терроризме.

Также Прилепин был советником главы "ДНР" Александра Захарченко, которого убили 31 августа в Донецке.

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