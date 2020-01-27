В Афганистане разбился пассажирский самолет

По предварительным данным, на борту находилось 83 человека.

В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Afghan Airlines, который направлялся из города Герат в Кабул.

Об этом сообщает Би-би-си.

По предварительным данным, на борту самолета были 83 человека. Издание Tolo News отмечает, что самолет упал на территории, подконтрольной движения "Талибан".

Представитель губернатора провинции Газни заявил, что самолет упал из-за технических проблем.

После падения самолет загорелся, пишет Mirror. На место катастрофы направлены спасатели.

Напомним, 9 января самолет "Боинг-737", принадлежащий "Международным авиалиниям Украины", упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.