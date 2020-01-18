Сенат Польши отклонил судебную реформу

Сенат Польши отверг спорный законопроект о наказании судей, критически настроенных по отношению к правительству страны.

Верхняя палата польского парламента, в котором представители оппозиции имеют незначительное большинство, отвергли этот документ 51-м голосом против 48-ми, передает DW.

Теперь законопроект возвращается в нижнюю палату парламента - Сейм, где большинство принадлежит членам правящей национально-консервативной партии "Закон и Справедливость". Депутаты от этой партии уже объявили о намерении провести данный закон вопреки сопротивлению Сената.

Законопроект позволяет вводить санкции против судей за критику проводимых правящей партией реформ в сфере юстиции. В правящей партии заявляют, что реформы нужны для борьбы с коррупцией. В то же время критики опасаются свертывания независимости органов юстиции. Председатель Верховного суда Польши Малгорзата Герсдорф назвала инициированный правящей партией законопроект "законом намордника".

Ранее в Верховном суде республики предупреждали, что проведение судебной реформы в Польше может спровоцировать ее выход из Европейского Союза. Это обусловлено противоречиями в предложенном законопроекте и законодательстве ЕС.

Еврокомиссия с начала 2016 года принимает меры против целого ряда реформ, проводимых в Польше в сфере юстиции. Брюссель обвиняет Варшаву в систематическом ограничении независимости органов юстиции и в подрыве принципа разделения властей.