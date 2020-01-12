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Силы безопасности Ирана применили слезоточивый газ против демонстрантов

Протестующие требуют отставки лидеров.

В воскресенье, 12 января, в Иране возобновились антиправительственные протесты из-за сбитого украинского самолета, который военные по ошибке приняли за крылатую ракету.

Об этом сообщает Reuters.

"Они лгут, что наш враг - это Америка, наш враг - прямо здесь", - скандировала группа протестующих возле университета в Тегеране.

Также протестующие скандировали "Смерть диктатору", имея в виду верховного лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи.

Протесты также проходят на площади Азади (Свободы) в Тегеране. На видео, размещенных в твиттере, показаны протесты в других городах.

Сегодняшние акции проходят несмотря на то, что накануне полиция Ирана разогнала участников аналогичных выступлений, применив против них слезоточивый газ.

Согласно сообщениям в твиттере, силы безопасности Исламской республики начали жестокое подавление протестов. Против демонстрантов применили слезоточивый газ.

Президент США Дональд Трамп предостерег Тегеран от атак на демонстрантов.

"Обращаюсь к лидерам Ирана: не убивайте ваших демонстрантов! Вы уже убили или бросили в тюрьму тысячи людей, и мир наблюдает [за вами]. Что более важно, США тоже наблюдают. Верните Интернет и разрешите журналистам свободно перемещаться! Перестаньте убивать великий иранский народ!", - написал он в твиттере.

Самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, большинство из них - граждане Ирана.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

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