Германия опроверглоа заявление Путина об убитом в Берлине чеченце

Правительство Германии опровергло слова президента России Владимира Путина о том, что Москва обращалась к ФРГ с запросом о выдаче бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого летом в Берлине.

"У нас нет никаких данных о подобном запросе об экстрадиции", - заявил в среду, 11 декабря, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает DW.

По словам Зайберта, Германия призывает российскую сторону к сотрудничеству в вопросе расследования берлинского убийства и просит предоставить информацию, имеющуюся в распоряжении России.

"Мы четко выразили наши ожидания на разных уровнях и ждем теперь, проявит ли российская сторона готовность к сотрудничеству", - добавил Зайберт.

Владимир Путин впервые прокомментировал берлинское убийство 10 декабря на пресс-конференции в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате" по вопросу конфликта в Донбассе. При этом президент РФ заявил, что российская сторона неоднократно ставила вопрос о выдаче Хангошвили, но не нашла "взаимопонимания" у немецких коллег. Он также отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что "это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно".

Высылку российских дипломатов Путин назвал "некорректной", заявив, что "неписаные законы" требуют принятия зеркальных мер. "Вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и все", - заявил Путин, отметив, что "не думает", что в российско-германских отношениях из-за этого события должен возникнуть какой-то кризис.

Зелимхан Хангошвили, являвшийся полевым командиром во время второй чеченской войны, был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Предполагаемого убийцу задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил, что Вадим Соколов - на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

Расследование убийства взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства. В начале декабря Германия обвинила Москву в том, что она недостаточно сотрудничает в расследовании этого преступления и в связи с этим выслала двух российских дипломатов.