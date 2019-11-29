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США заявила о желании талибов заключить мирное соглашение

В ответ США могут уменьшить количество войск в Афганистане.

США заявила о желании талибов заключить мирное соглашение
Фото: wall.alphacoders.com

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила о желании радикальной группировки «Талибан» заключить мирное соглашение, в ответ США могут уменьшить количество войск в Афганистане. Об этом сообщает пресс-центр Белого дома.

«"Талибан" хочет заключить соглашение, и мы встречаемся с ними, и мы говорим, что это должно быть прекращение огня. Теперь они действительно хотят прекращения огня. Я верю, что это может сработать», - сообщил Трамп после переговоров с талибами во время встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Лидер США отметил, в сентябре 2019 года, США также были близки к заключению мирного соглашения с талибами. Встреча должна была состояться 8 сентября в Кэмп-Дэвиде, загородной резиденции президента, однако Трампу пришлось ее отменить и закончить мирные переговоры из-за якобы нападения талибов в столице Афганистана Кабуле, из-за которого погибли 12 человек, среди них был американский военный.

Также президент США подтвердил намерение сократить численность американских войск в Афганистане с почти 14 тысяч до 8 тысяч 600 человек. Он также отметил, что за последние шесть месяцев США добились «огромного прогресса» в переговорах.

Напомним, вчера, 28 Дональд Трамп в День благодарения прибыл в Афганистан с необъявленным визитом.

Он прибыл на военно-воздушную базу Баграм вскоре после 20:30 по местному времени и провел там более двух с половиной часов. Кроме прочего, президент раздавал еду в День благодарения военнослужащим.

Трамп также встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

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