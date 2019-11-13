Партия социалистов Молдовы решила сформировать миноритарное правительство. Они не будут создавать большинство ни с одной парламентской партией.

Об этом сообщается в сообщении партии, распространенном 13 ноября после консультаций фракций с президентом, передает NewsMaker.

"Мы объявляем, что с сегодняшнего дня фракция ПСРМ переходит в режим формирования нового правительства с участием президента РМ и других парламентских фракций и с Божьей помощью для страны!", - говорится в cообщении.

Социалисты называют "несерьезным" и "политически инфантильным" требование блока ACUM снова назначить премьер-министром Майю Санду.

По мнению социалистов, так ACUM пытается спровоцировать конфликт. Они убеждены, что принятие правительством Санду ответственности за изменение процедуры назначения генпрокурора "было преднамеренно неконституционным, чтобы стать предлогом для отставки правительства и распада коалиции". В то же время, считают в ПСРМ, "досрочные парламентские выборы приведут страну к хаосу и катастрофическим социальным и экономическим последствиям".

Отмечается, что социалисты намерены создать правительство технократов и не будут создавать новое парламентское большинство ни с одной фракцией.

Президент Молдовы Игорь Додон выдвинул на пост премьер-министра Иона Кику. Он отметил, что это - "аполитичный кандидат".

Додон сообщил, что у Кику есть 15 дней, чтобы сформировать список министров и приоритеты будущего правительства. Однако, президент призвал его действовать быстрее. Додон подчеркнул, что стране грозят досрочные выборы, если его кандидатуру не одобрят.

Также Додон зачитал декрет об отставке правительства Санду.

Отмечаеттся, что посол США в Молдове Дерек Хоган заявил, что сожалеет, что правительство Санду отправили в отставку, а правящая коалиция распалась. По словам Хогана, США "сделали все, что было в их силах", чтобы это предотвратить, но оказалось, что "это невозможно".

Напомним, 8 ноября Партия социалистов инициировала вотум недоверия коалиционному правительству, в состав которого входят ее представители. 12 ноября парламент страны выразил вотум недоверия правительству.

В феврале 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Социалисты получили 35 мандатов, демократы - 30, ACUM - 26, партия ШОР - 7. Для формирования большинства в Молдове необходим 51 депутат. Коалиция проевропейского блока ACUM и пророссийской ПСРМ была создана в начале лета. Они пошли на это, чтобы отстранить от власти Демократическую партию.