Вопрос совершенно не в том, что в ходе проведения заседания временной контактной группы в Минске украинская сторона подписала так называемую формулу Штайнмайера . Проблема в том, что этой "формулы" в природе не существует. Украина поставила подпись под документом о полноценной капитуляции.

Фото: EPA/UPG

Все стороны об этом знают, в том числе и президент Франции Эммануэль Макрон, который буквально пару часов назад призвал Россию и Украину имплементировать Минские договоренности путём реализации фейкового документа.

Вот, что сказал глава Французской Республики: "Летом мы договорились об обмене пленными. Далее мы должны двигаться на базе формулы Штайнмайера. Речь идет о выполнении минских договоренностей, о линии разграничения, о Крыме, о Донбассе", - сказал президент Франции". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял: или Украина подписывает итоговый документ, основанный на этой мнимой формуле, или Россия будет сама искать возможности для решения «внутриукраинской проблемы».

В общем-то, речь сейчас идёт о том, что шантаж со стороны России, который был поддержан европейскими партнёрами, дал свои плоды. Украинская сторона испугалась и затем сдалась.

Ранее господин Бессмертный опубликовал документ, который был вынесен на рассмотрение контактной группы в Минске. Согласно этому документу, "формула Штайнмайера" означает следующее: сначала выборы под наблюдением ОБСЕ и временный особый статус для оккупированных частей Донбасса, а потом – в случае признания этих выборов – закон приобретает статус постоянного. Более того, всю эту фейковую формулу нас, вероятно, заставят имплементировать в украинское законодательство.

Фото: facebook/Роман Безсмертний

А теперь давайте поговорим по сути. Украинское общество не видело официального документа с названием "формула Штайнмайера". Мы также не получили так называемых писем, которые были отправлены главами МИД Франции и Германии и которые объясняли, что означает эта формула. Это заставляет задуматься о том, что данной "формулы" попросту не существует.

Более того, когда общаешься кулуарно с украинскими дипломатами в формате, что называется "off the records", они подтверждают, что этого документа никогда не существовало, что вся эта формула основана на том, что надиктовали представители российского МИД. Дальше – больше. Сам президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер об этом документе ни разу не заявлял.

Что мы получаем в итоге? Минские соглашения, который необходимо будет выполнять. Знаете, в чём был смысл этого документа? В его невыполнении. Стороны трактовали текст договоренностей по-разному, и это давало Украине время для сдерживания России, против которой вводились дополнительный западные санкции.

Теперь Москва сказала нам "хватит!". Если так называемая формула Штайнмайера будет имплементирована в украинское законодательство, мы согласимся с обязательным выполнением Минска, который нам невыгоден. Вместо того чтобы вообще отказаться от выполнения Минска и создания новой базы для переговоров, мы идём на выполнение соглашений по российским лекалам.

Фото: Макс Левин

Следовательно, децентрализация трактуется как федерализация, проводятся местные выборы, которые формально признает зависящее финансово от России ОБСЕ. Параллельно меняется Конституция и имплементируется – на сей раз полноценно – закон об особом статусе. Лишь после этого (согласно Минску) Россия начинает вывод войск и возвращает контроль Украине над границей.

Ведь понятно, что Москва выполнит только первую часть соглашения. Войска останутся, власти там будут сформированы Кремлём. Далее – выборы на национальном уровне в Украине. И ключ от парламента находится в руках российских властей. Вот, что такое так называемая формула Штайнмайера. И вот, что от нас требуют.

И если Эммануэль Макрон говорит, что стороны договорились о внедрении этой формулы ещё летом, из этого следует, что украинские власти уже тогда согласились следовать российскому плану.

В любом случае: подписание украинской стороной в Минске "формулы" означает только одно: явную победу России при полном поражении Украины.