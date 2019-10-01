"Формула Штайнмайера" подписана. Украине приготовиться к поражению

Все стороны об этом знают, в том числе и президент Франции Эммануэль Макрон, который буквально пару часов назад призвал Россию и Украину имплементировать Минские договоренности путём реализации фейкового документа.
Вот, что сказал глава Французской Республики: "Летом мы договорились об обмене пленными. Далее мы должны двигаться на базе формулы Штайнмайера. Речь идет о выполнении минских договоренностей, о линии разграничения, о Крыме, о Донбассе", - сказал президент Франции". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял: или Украина подписывает итоговый документ, основанный на этой мнимой формуле, или Россия будет сама искать возможности для решения «внутриукраинской проблемы».
В общем-то, речь сейчас идёт о том, что шантаж со стороны России, который был поддержан европейскими партнёрами, дал свои плоды. Украинская сторона испугалась и затем сдалась.
Ранее господин Бессмертный опубликовал документ, который был вынесен на рассмотрение контактной группы в Минске. Согласно этому документу, "формула Штайнмайера" означает следующее: сначала выборы под наблюдением ОБСЕ и временный особый статус для оккупированных частей Донбасса, а потом – в случае признания этих выборов – закон приобретает статус постоянного. Более того, всю эту фейковую формулу нас, вероятно, заставят имплементировать в украинское законодательство.
А теперь давайте поговорим по сути. Украинское общество не видело официального документа с названием "формула Штайнмайера". Мы также не получили так называемых писем, которые были отправлены главами МИД Франции и Германии и которые объясняли, что означает эта формула. Это заставляет задуматься о том, что данной "формулы" попросту не существует.
Более того, когда общаешься кулуарно с украинскими дипломатами в формате, что называется "off the records", они подтверждают, что этого документа никогда не существовало, что вся эта формула основана на том, что надиктовали представители российского МИД. Дальше – больше. Сам президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер об этом документе ни разу не заявлял.
Что мы получаем в итоге? Минские соглашения, который необходимо будет выполнять. Знаете, в чём был смысл этого документа? В его невыполнении. Стороны трактовали текст договоренностей по-разному, и это давало Украине время для сдерживания России, против которой вводились дополнительный западные санкции.
Теперь Москва сказала нам "хватит!". Если так называемая формула Штайнмайера будет имплементирована в украинское законодательство, мы согласимся с обязательным выполнением Минска, который нам невыгоден. Вместо того чтобы вообще отказаться от выполнения Минска и создания новой базы для переговоров, мы идём на выполнение соглашений по российским лекалам.
Следовательно, децентрализация трактуется как федерализация, проводятся местные выборы, которые формально признает зависящее финансово от России ОБСЕ. Параллельно меняется Конституция и имплементируется – на сей раз полноценно – закон об особом статусе. Лишь после этого (согласно Минску) Россия начинает вывод войск и возвращает контроль Украине над границей.
Ведь понятно, что Москва выполнит только первую часть соглашения. Войска останутся, власти там будут сформированы Кремлём. Далее – выборы на национальном уровне в Украине. И ключ от парламента находится в руках российских властей. Вот, что такое так называемая формула Штайнмайера. И вот, что от нас требуют.
И если Эммануэль Макрон говорит, что стороны договорились о внедрении этой формулы ещё летом, из этого следует, что украинские власти уже тогда согласились следовать российскому плану.
В любом случае: подписание украинской стороной в Минске "формулы" означает только одно: явную победу России при полном поражении Украины.