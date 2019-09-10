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Трамп отправил Джона Болтона в отставку

Болтон уволен за то, что не соглашался со многими инициативами президента.

Трамп отправил Джона Болтона в отставку
Джон Болтон
Фото: twitter @TFASorg

Президент США Дональд Трамп отправил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона в отставку из-за того, что не соглашался со многими его инициативами.

Об этом глава Белого дома сообщил во вторник на своей официальной твиттер-странице.

"Я проинформировал Джона Болтона прошлой ночью, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Я категорически не согласен с многими его предложениями, как и другие в администрации", - отметил Трамп.

"Поэтому я попросил Джона уйти в отставку, что он и сделал сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я назову нового советника по национальной безопасности", - написал Трамп.

Напомним, в конце августа президент Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с Болтоном, в ходе которой американский чиновник заявил, что США "решат вопрос военной помощи Украине в ближайшее время".

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