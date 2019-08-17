Российских пилотов, посадивших самолет на кукурузное поле, пригласили на Байконур

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригласил членов экипажа севшего на кукурузном поле A321 на Байконур понаблюдать за пуском корабля "Союз МС-15".

Запуск пилотируемого корабля состоится 25сентября, сообщают российские СМИ.

"На пуск приглашены члены экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», сумевшие произвести вынужденную посадку лайнера на кукурузное поле после отказа одного из двигателей в результате попадания птиц", – говорится в сообщении "Роскосмоса".

Вместе с пилотами и бортпроводниками наблюдать за стартом «Союза» приглашен губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Самолет А-321 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Симферополь произвел аварийное приземление на кукурузном поле в Подмосковье утром 15 августа. Причиной нештатной ситуации стало попадание птиц в двигатели.

По последней информации, за медицинской помощью обратились 74 человека, из них 19 детей. Госпитализированы шесть человек. На борту находились 233 человека, в том числе семь членов экипажа.

16 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении званий Героев России пилотам самолета.