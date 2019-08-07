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Google посвятил заставку украинскому писателю Пантелеймону Кулишу

Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения писателя.

Google посвятил заставку украинскому писателю Пантелеймону Кулишу
Пантелеймон Кулиш
Фото: wikimedia.org

Поисковик Google выпустил doodle, посвященный украинскому историку и писателю Пантелеймону Кулишу, который родился в этот день, 7 августа, 1819 года (по старому календарю - 26 июля).

На заставке поисковика нарисован козак, который скачет на коне.

Пантелеймон Кулиш был сторонником украинофильского течения, он принимал активное участие в общественной жизни - активно сотрудничал с украинским журналом "Основа", был членом Кирилло-Мефодиевского общества, за что был арестован.

Фото: google.com.ua

Кулиш известен как автор первого исторического романа на украинском языке - "Черная рада", в котором он описал период Руины. В своем романе Кулиш отмечает, что ведущей силой для организации общества является его национальная элита, и подчеркивает необходимость национального согласия украинцев.

Также в украинской литературе важную роль сыграла деятельность Кулиша как переводчика.

Напомним, ранее Google назвал самые популярные запросы в Украине за 2018 год.

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