Поисковик Google выпустил doodle, посвященный украинскому историку и писателю Пантелеймону Кулишу, который родился в этот день, 7 августа, 1819 года (по старому календарю - 26 июля).
На заставке поисковика нарисован козак, который скачет на коне.
Пантелеймон Кулиш был сторонником украинофильского течения, он принимал активное участие в общественной жизни - активно сотрудничал с украинским журналом "Основа", был членом Кирилло-Мефодиевского общества, за что был арестован.
Кулиш известен как автор первого исторического романа на украинском языке - "Черная рада", в котором он описал период Руины. В своем романе Кулиш отмечает, что ведущей силой для организации общества является его национальная элита, и подчеркивает необходимость национального согласия украинцев.
Также в украинской литературе важную роль сыграла деятельность Кулиша как переводчика.
Напомним, ранее Google назвал самые популярные запросы в Украине за 2018 год.