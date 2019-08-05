Над горящем складом боеприпасов в Сибири закрыли воздушное пространство

Радиус запрета расширили с 20 до 30 километров от эпицентра взрывов.

Росавиация закрыла воздушное пространство в радиусе 30 км от горящих складов с артиллерийскими снарядами в Красноярском крае. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Сначала воздушное пространство закрыли в радиусе 20 км от эпицентра взрывов, но уже через пару часов расширили запретную зону.

К моменту начала пожара в опасной зоне находились два пассажирских самолета, они преодолели участок без повреждений и продолжили движение по маршрутам.

Сообщается также, что количество пострадавших возросло - по данным местных СМИ, пострадали не менее 5 человек. Информацию о гибели военного в российском Минобороны опровергли.

Напомним, сегодня днем на одном из складов воинской части вблизи Каменки в Красноярском крае России произошел пожар в хранилище пороховых зарядов к боеприпасам. В зоне бедствия идет эвакуация жителей.