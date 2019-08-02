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США выходят из договора РСМД вслед за Россией

Россия официально вышла из этого договора 3 июля 2019 года. 

США выходят из договора РСМД вслед за Россией
Фото: informator.news

Сегодня, 2 августа 2019 года, официально завершается договор между США и Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщает BBC. 

Этот договор был подписан еще в 1987 году между генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Документ фиксировал отказ этих стран испытывать, производить и иметь баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысячи километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

В начале 2019 года года Америка и НАТО обвинили Россию в нарушении пакта. Американцы заявили, что у них есть доказательства того, что Россия развернула несколько ракет 9М729, известных НАТО как SSC-8. Ракеты способны пролететь более 500 километров. Российские военные утверждали, что 9М729 не может преодолеть 500-километровый рубеж.

После этого 2 февраля Соединенные Штаты приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Затем последовал шестимесячный срок окончательного выхода из ДРСМД, он истекает сегодня.

4 марта 2019 года Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В тексте указа было сказано, что решение было принято "из-за нарушения США своих обязательств по договору".

3 июля Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДРСМД, чем официально подтвердил выход из договора.

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