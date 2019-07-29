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Московский протест: раскачивание России

В субботу в центре Москвы задержали 1388 человек – это самые массовые задержания со времен протестов 2012 года. Новая акция анонсирована на 3 августа. Но все это – только пена на поверхности бурлящего катаклизмами котла под названием «Россия».

Задержания во время митинга оппозиции в Москве, 27 июля, 2019.
Фото: EPA/UPG
Задержания во время митинга оппозиции в Москве, 27 июля, 2019.

Московский протест

На акцию с требованием допустить на выборы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вышли, по разным оценкам, несколько десятков тысяч человек, задержано по итогу 1388 демонстрантов, многие избиты, переломаны руки-ноги-головы. Несмотря на то, что силовики попытались заблокировать подступы к московской мэрии, сотням людей все же удалось прорваться на Тверскую улицу и скандировать «Допускай!» на акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. «Зачищаем перед Долгоруким!», – отвечали им на это полицейские начальники, передавая команды подчиненным задерживать тех, кто собрался перед памятником основателю Москвы.

Зачистка Тверской, Пушкинской площади и переулков не заставила оппозиционеров отказаться от своих планов. Сотни протестующих смогли провести шествие по Москве, скандируя лозунги на Петровке, Бульварном кольце и Большой Лубянке, в том числе и перед зданием ФСБ. Пройдя круг по центру, они вернулись на Петровку. Другая группа митингующих оказалась заперта во дворах Столешникова переулка. Они смогли выйти из эпицентра столкновений с полицией через храм Козьмы и Дамиана: батюшка специально открыл церковь, территория которой выходит во дворы Столешникова переулка, куда Росгвардия загнала людей.

Фото: EPA/UPG

Каких-то 45 мест в какой-то никому не ведомой Московской городской думе, такой же декоративной, как пыльный фикус в коридоре районной поликлиники – и из-за них настоящая бойня, больше 1300 задержанных, жестокость полиции и ожесточение разгневанных граждан. Митинг закончился, но выборы в Москве окончательно превратились в главное политическое событие в жизни России на ближайшее время. Самые важные вопросы сейчас – что будет дальше, и насколько жесткой будет дальнейшая реакция власти.

Совсем не нужно ехать в Россию, чтобы понять: важнейшую роль в эскалации конфликта и превращении скандала на московских выборах во всероссийский политический кризис сыграли пресловутые «силовики». Отделять одних от других и делать вид, что у правящей группировки имени Путина есть какие-то крылья и фракции, одни из которых подобрее и помягче и противостоят другим, которые злее и жестче, – бессмысленное занятие.

Сегодняшнее российская власть – это и есть силовики, люди в погонах. Поэтому и методы у нее вполне казарменные, и других она не знает. С другой стороны, протестная мобилизация оказалась гораздо более массовой, чем предполагала власть. А потому тактика игнорирования проблемы была отброшена. Если где-то в кулуарах власти и звучали голоса в пользу того, что надо дать недовольным помитинговать и разойтись, потому что больше-де они не соберутся, то сейчас эта тема ушла из повестки дня.

Власть, по сути, не оставляет активным гражданам России никаких других методов выражения своей позиции, кроме уличного протеста. И чем больше она будет сажать под арест и наказывать тех, кто к протесту призывает и в нем участвует, тем больше будет провоцировать протест, массовый и повторяющийся, бессрочный и с нарастающим числом участников.

Митинг оппозиции в Москве, 27 июля, 2019.
Фото: EPA/UPG
Митинг оппозиции в Москве, 27 июля, 2019.

Свалки, потопы, пожары

Совсем незадолго до московского митинга исполнился год сопротивлению строительству мусорного полигона в Шиесе. Это еще один, растянутый во времени и даже пространстве (настолько оно огромно там, где находятся Архангельская область и Республика Коми) эпизод гражданской войны «низов» с властью. Там, на Севере, говорят о московских властях как об оккупантах. Но имеют в виду не московскую мэрию, а московский Кремль.

Не экономика волнует людей. И власти они не хотят – сегодняшняя власть нужна только для того, чтобы пилить и откатывать. Граждане хотят уважения их достоинства. Чтобы их не расценивали как мешающий реализации выгодной сделки человеческий материал, достойный только того, чтобы быть отравленным свалочными газами, или как бревно, которое несут в автозак.

И поэтому география протестов по российскому северу ширится. Вот, в Архангельске прошел антимусорный митинг-концерт. В таком формате протест прошел впервые, в акции приняли участие около 7 тыс. человек. Рядом со сценой активисты собирали подписи в поддержку референдума по вопросу строительства мусорного полигона близ станции Шиес, куда планируют свозить отходы из Москвы.

Тем временем на противников строительства мусорного полигона в Шиесе Центр «Э» инициировал пять административных дел – половину всех известных в РФ – по статье о неуважении к власти. Полиция с апреля отслеживает активность паблика в соцсети «ВКонтакте» «Поморье – не помойка», и каждый критический комментарий приводит к административному делу. Центр «Э» работает в связке с отделом «К» местного управления внутренних дел, которое помогает установить пользователя, оставившего комментарий, и его адрес.

Июнь – наводнения в Сибири, практически смытый город Тулун, десятки погибших и пропавших без вести. Визит Путина по дороге из Осаки в Минск, потом – издевательское приглашение жертв наводнения на военно-морской парад в Петербург.

Наводнение в г. Тулун
Фото: EPA/UPG
Наводнение в г. Тулун

Не успело схлынуть наводнение – начались пожары. В Сибири горит три миллиона гектаров лесов. Дым доходит до уральских городов и Поволжья, где жители жалуются на удушливый смог. При этом большинство пожаров не тушатся – есть соответствующее распоряжение от 2015 года не тушить лесные пожары, если они не приближаются к населенным пунктам или экономически значимым объектам. Лес, выходит, в России сам по себе перестал быть экономически значимым. А что же тогда китайцам продавать?

Лесные пожары сейчас зафиксированы в 10 регионах: в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком АО. Общая площадь пожаров – около 3 млн гектаров, показывают данные космического мониторинга. Общая площадь горения примерно равна площади Бельгии.

«Ситуация вышла из-под контроля именно из-за того, что изначально было принято решение не тушить пожары, пока они маленькие, – пишет ВВС. – Такой порядок действует с 2015 года. Тогда формально узаконили практику, исторически сложившуюся от бедности – нет денег, нет топлива, нет самолетов, чтобы забрасывать пожарных на удаленные территории. Еще с советских времен многие пожары не тушились – не было космического мониторинга, и никто их не считал».

Тем временем из-за пожаров в четырех регионах – в Иркутской области, Красноярском крае, а также в отдельных районах Бурятии и Якутии – введен режим чрезвычайной ситуации. Петицию с требованием ввести режим ЧС на территории всего Сибирского федерального округа в интернете подписали более 120 тыс. человек.

Лесные пожары в Красноярском крае
Фото: Сибирь.Реалии
Лесные пожары в Красноярском крае

Автор одного из российских телеграм-каналов пишет: «Еще немножечко про Сибирь, раз уж мне довелось тут жить. Кроме пожаров сейчас, как ни парадоксально, много затопленных территорий, с которыми тоже никто разбираться не хочет. Несколько недель назад из каждого утюга слышались новости о том, что топит Тулун, Черемховский и Нижнеудинский районы, что людям нужна помощь. Неделю-полторы назад прилетал аж сам Путин, поговорил с парочкой местных, распорядился о всяком, но почему-то люди продолжают жить на крышах домов и ждать чуда от государства. Или уже не ждать. Пожары же – последствия вырубок и попытка спрятать их следы. Нет леса – нет проблемы. Тушить сложно, а техника для парадов нужна».

Что дальше?

Теперь у власти проблемы. Экономика РФ не будет развиваться за счет исключительно государственных инвестиций, при существующем уровне монополизации и в отсутствие структурных реформ. Внешняя политика лишает граждан России прав и еды. Внутренняя – провоцирует раскол общества на чистых и нечистых и перманентную гражданскую войну. Которая становится тем ожесточеннее, чем репрессивнее становится власть.

Да, молчаливое большинство, увязшее ногами в уже холодном и застывшем бетоне крымского консенсуса, еще существует. Однако меньшинство становится более активным и ожесточенным. Ему отказано уже во всех мыслимых правах, включая право избирать и быть избранными. Причем исключительно потому, что кто-то из представителей меньшинства решил внезапно этим правом воспользоваться. Это-то больше всего и напугало руководителей страны, регионов, городов и муниципалитетов. К этому они оказались не готовы. Жестокость полиции прямо пропорциональна если не испугу властей, то растущему непониманию – как вести себя дальше? Как мобилизовывать в свою поддержку молчаливое большинство?

Задержания во время митинга оппозиции в Москве, 27 июля, 2019.
Фото: EPA/UPG
Задержания во время митинга оппозиции в Москве, 27 июля, 2019.

Как считают российские коллеги-журналисты, после субботнего московского «праздника непослушания» реакция власти будет очень сильна. Будут давить. Ведь оппозицию изничтожали еще с Болотной, а выходит, что потраченные миллиарды и рост численности силовиков абсолютно никак не решили ситуацию. Выросло новое поколение, которое уже не боится "драконовских" законов. Быть может, российское общество уже перешагнуло некий предел, и люди перестали бояться сесть. Следующий шаг известен. Если люди не бояться садиться, значит насилие перейдет на новый уровень с обеих сторон. Спасибо Путину и Ко, что всеми силами делает революцию и люстрацию не мечтой, а реальностью.

Впрочем, есть и другой взгляд. Известный журналист Павел Пряников пишет: «Про либеральный протест давно уже говорю, что не хватает ему главного – связи с «глубинным народом». Сколько раз уже приводил социологию, какой основной запрос замордованного бедностью и безысходностью того самого «молчаливого большинства». Это – социальная справедливость, перераспределение денег от «жирных котов» к простым людям, бесплатные и качественные медицина и образование.

К требованиям «Допустить Яшина до выборов!» (кто такой Яшин, искренне поинтересуются 90% россиян), надо прибавлять – «Минимальная зарплата 35 тыс. минимальная пенсия – 25 тыс., минимальное пособие по безработице – 20 тыс.». Вот такие лозунги будут понятны подавляющему большинству. Ничего нового придумывать не надо. Те же «Желтые жилеты» во Франции – о том же (да и в целом все антиэлитные протесты в мире)».

Глава Красносельского района Илья Яшин
Фото: VK
Глава Красносельского района Илья Яшин

Впрочем, если оторваться от московских протестов и посмотреть на происходящее более широко, то мы видим, что Россию захлестнула настоящая разрушительная волна. Горят засекреченные подлодки, взрываются заводы боеприпасов, часть Сибири горит, часть – затоплена. Плюс всеобщая некомпетентность, даже руководство нефтегазовой отраслью («кормилицей» РФ) некомпетентно настолько, что умудрилось забить грязной нефтью экспортный нефтепровод «Дружба». Тем самым «убив» авторитет РФ как поставщика нефти в Европу.

По всей стране вспыхивают локальные протесты – то против свалок, то против храмов. Война России против Украины капитально аукнулась ей международными санкциями, которые серьезно придавили бизнес российских олигархов.

Теперь РФ, скорее всего, будет пытаться «помириться» с Украиной, однако сделать это по тому принципу, по которому вел переговоры Борис Березовский: «то наше – и то наше. А а вот о вашем давайте поговорим». То есть Крым остается за Россией, Донбасс становится разменной монетой, но главное – показать миру, что Москва с Киевом «помирилась», а значит, необходимости в санкциях больше нет.

Одновременно Кремль будет пытаться максимально ослабить Украину в экономическом плане, чтобы сделать ее вновь зависимой от своего газа, своих рынков, своего благоволения.

Однако мы видим: Путин торопится. Пожары и митинги внутри страны в равной мере поджимают: чтобы компенсировать ущерб, нужно как можно быстрее решить «украинскую проблему» и снять санкции. Но это же значит, что Киеву спешить некуда. Просто надо, сохраняя статус-кво, подождать пару лет. Впереди у россиян череда выборов, да и в 2024-м Путину придет пора сменяться. Можно ждать любых неожиданностей.

Если же ничего не изменится, и ситуация будет развиваться так, как сейчас, то ближайшая реальность России – это или распад, или воплощение в жизнь песни «ДДТ»: «Черные фары у соседних ворот. Лютики, наручники, порванный рот».

Андрей Паливода, журналист
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