ЕС + МЕРКОСУР: Украина в проигрыше

Европейский Союз заключил крупнейшее в своей истории соглашение о свободной торговле – со странами Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР). Это очень плохая новость для Украины: нашим агропроизводителям придется конкурировать с мощнейшими поставщиками продуктов из Южной Америки.

Фото: EPA/UPG Cаммит глав государств Mercosur в Мендосе, Аргентина, 21 июля 2017.

После 20 лет переговоров

Потратив на выработку соглашения два десятка лет, Евросоюз договорился о создании зоны свободной торговли с объединением МЕРКОСУР (Mercado Común del Sur – Mercosur – торгово-экономический союз Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая, основан в 1991 году). По итогам 2018 года объем экспорта из стран ЕС в страны МЕРКОСУР составил 45 млрд евро, оттуда в Европу – 42,6 млрд евро.

Заключенное соглашение о свободной торговле уже сейчас отменит множество тарифов на экспорт из ЕС в страны МЕРКОСУР и в обратном направлении: это позволит и европейским, и южноамериканским компаниям экономить по 4 млрд евро в год. Но это только в начале – по прогнозам всех без исключения экономистов, дальше объем взаимной торговли начнет быстро расти.

А торговать есть чем: страны Южной Америки поставляют в Европу продукты питания (много, а готовы еще больше) и химическое сырье, а 28 стран ЕС – машины и оборудование, средства транспорта, лекарства, различные химикаты и электронику. Кроме обнуления пошлин в торговле товарами – сельскохозяйственными и промышленными, – ЕС и МЕРКОСУР договорились снять значительную часть нетарифных ограничений для сектора услуг. Речь идет о самых разных вопросах, в числе которых – госзакупки, санитарные нормы или, например, авторские права. Как говорят в Еврокомиссии, из-за этих ограничений до сих пор торговля услугами между сторонами соглашения была в три раза меньшей, чем товарами.

Надо сказать, что немногочисленные представители машиностроительных и прочих высокотехнологичных компаний Южной Америки активно выступали против торгового соглашения, понимая, что конкурировать с европейскими машиностроителями на равных (то есть в отсутствие пошлин) у них нет никаких шансов. Именно поэтому европейцы пошли на серьезные уступки: Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай будут постепенно отменять свои пошлины на протяжении 10-15 лет, а вот Евросоюз сразу после вступления соглашения в силу освободит от сборов импорт из стран МЕРКОСУР.

Фото: EPA/UPG Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Аргентины Маурисио Макри во время пресс-конференции после переговоров о перспективах соглашения между Европейским союзом и МЕРКОСУР, Буэнос-Айрес, Аргентина, 8 июня 2017.

Ну а в силу подписанный документ вступит после того, как парламенты каждой из стран-участниц ратифицируют его. Тогда на карте появится зона свободной торговли с общим населением более 770 млн человек и совокупным ВВП в $21 трлн (четверть всей мировой экономики). При этом уже сегодня для стран МЕРКОСУР крупнейший торговый партнер – Европейский Союз: на него приходится 21% всей внешней торговли блока.

Это, кстати, довольно удивительно, если учесть размеры действующих пошлин. Они в странах МЕРКОСУР на продукцию европейской промышленности сейчас составляют от 14 до 20% на химикаты, промышленное оборудование и лекарства, 35% – на автомобили, одежду и обувь, от 20 до 35% – на вино, кондитерскую продукцию, крепкий алкоголь и сыры. В свою очередь, объединенная Европа до сих пор держит довольно высокие пошлины на сельскохозяйственную продукцию (прежде всего на говядину, мясо птицы и сахар), производимую в Южной Америке, а также на биодизельное топливо оттуда.

Плохая новость для Украины

Подписание соглашения – плохая новость для украинского АПК. По той причине, что входящие в МЕРКОСУР страны – одни из крупнейших агропроизводителей в мире. И если в сегменте апельсинового сока или риса Украина с ними, конечно, конкурировать не будет, то по говядине, зерну, сахару, курятине, спирту и много чему еще – очень даже. Например, Аргентина – один из крупнейших в мире производителей и экспортеров говядины и зерна, Бразилия – сахара, мяса птицы, спирта и биодизеля. И вот теперь ЕС пообещал латиноамериканцам выделить квоты на их сельхозпродукцию для беспошлинных поставок.

Проблема для Украины в том, что многие сельскохозяйственные товары, которые теперь беспошлинно пойдут из стран МЕРКОСУР на европейский рынок, – прямые конкуренты украинских. Это, прежде всего, сахар, зерно, мясо курицы, спирт. Также в расчете именно на европейский рынок крупные украинские агрохолдинги сейчас инвестируют большие средства в производство говядины и биодизеля. Но если все это хлынет в Европу из Южной Америки, такие инвестиции могут потерять смысл.

Фото: oblvesti.com.ua

В этом году Украина впервые вошла в Топ-3 крупнейших поставщиков сельхозпродукции в Евросоюз. Однако уже в ближайшие годы она может это звание потерять. Проблема в том, что у стран Южной Америки себестоимость производства продуктов питания ниже, чем у Украины. Однако у наших агропроизводителей куда более выгодная логистика – их продукты не надо везти через океан. Выгодная логистика и торговое соглашение с ЕС – то, что позволило украинским агрохолдингам закрепиться на европейском рынке.

Но скоро им там придется жестко конкурировать со странами МЕРКОСУР, для которые в Европе отменят пошлины. Например, Аргентина готова в неограниченных количествах поставлять зерно и говядину. Во втором случае конкурировать с их производителями практически невозможно. Многие просто не в курсе, но значительная часть потребляемой в Украине говядины – это аргентинская, 12-летней заморозки.

Аналогично Бразилия – один из крупнейших в мире производителей и экспортеров куриного мяса. Как (в последние годы) и Украина. Так что схватка на этом рынке предстоит очень серьезная. Не случайно все 20 лет переговоров главными оппонентами соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР в Европе было аграрное лобби и политики, представлявшие интересы фермеров. Потому что, несмотря на все защитные меры, европейские агропроизводители больше любых других пострадают от свободной торговли с Южной Америкой.

Точка не поставлена

Именно европейские фермеры (прежде всего во Франции, Германии и Ирландии) остаются главными оппонентами подписанного, но еще не ратифицированного торгового соглашения с МЕРКОСУР. «Соглашение с МЕРКОСУР неприемлемо, оно обернется недобросовестной конкуренцией против наших фермеров и тотальным обманом потребителя!! Не везите сюда никому не нужную сельхозпродукцию и еду!», – возмущается Кристиан Ламбер, глава крупнейшего французского профсоюза работников сельскохозяйственной отрасли.

В Европе много семейных ферм, жесткие правила защиты животных, ограничения на применение лекарств и пестицидов. Это делает местное агропроизводство очень затратным, так что фермеры обоснованно боятся наплыва дешевой заокеанской продукции агрохолдингов, не обремененных европейскими ограничениями. (Которые, кстати, в значительной степени уже вынуждены соблюдать украинские агропроизводители.)

Фото: EPA/UPG Индюшиная птицеферма в Демене, Германия, 28 июля 2016.

«Сделкой с МЕРКОСУР нынешняя Еврокомиссия открывает ящик Пандоры двойных стандартов в сельском хозяйстве», – заявил от имени европейского объединения фермерских союзов Copa-Cogeca его генсек Пека Пессонен. Он также призвал ЕС пересмотреть соглашение после обновления Еврокомиссии этой осенью.

Однозначно в нынешнем виде соглашение не поддержит парламент Ирландии, уверена фермерская ассоциация страны. Коровники приносят Ирландии 3 млрд евро в год, и она зависит от производства говядины как никто другой в ЕС. «Этот договор – результат закулисных договоренностей и преклонения перед крупными компаниями вроде Mercedes и BMW. Их волнуют только продажи машин в Южную Америку. Это жалкая и постыдная сдача значительной части нашего ценнейшего рынка говядины латиноамериканским ковбоям и агрохолдингам», – недоволен президент Ассоциации фермеров Ирландии Джо Хили.

Дошло до того, что Еврокомиссия признала: соглашение «обещает некоторые сложности европейским фермерам», и пообещала выделить до 1 млрд евро на субсидии. «Чтобы договор оказался обоюдовыгодным, мы будем тщательно определять квоты на сельскохозяйственную продукцию из стран МЕРКОСУР с целью исключить риск ее наплыва на европейский рынок и угрозу благополучию фермеров в ЕС», – сказал еврокомиссар Фил Хоган.

Давление фермеров и смена состава Европарламента (а также руководства Еврокомиссии) означает, что ратифицировать сделку может оказаться очень непросто. Новым Европарламенту и Еврокомиссии потребуется договориться с недовольными фермерами Франции, Германии и Ирландии. Учитывая резко выросшее в Европе влияние правых популистов, шансы на ратификацию соглашения об открытой торговле с МЕРКОСУР сейчас куда меньшие, чем были еще даже год назад.

Что интересно, сильная оппозиция торговому соглашению есть и в самом МЕРКОСУР. Во-первых, Бразилия и Аргентина, как экономические лидеры региона, также ведут политику протекционизма – то есть через заградительные санкции защищают свои рынки от иностранных производителей. И если новый президент Бразилии Жаир Болсонару, известный очень либеральной экономической программой, охотно подписал соглашение с европейцами, то в Аргентине уже в октябре на президентских выборах сторонник открытой экономики Макри рискует уступить власть противникам торгового соглашения с ЕС.

Все это дает надежду украинским агропроизводителям.