Сохранить власть: Лукашенко может использовать азербайджанско-казахский сценарий

Сохранить власть внутри «семьи» при передаче президентского кресла и при этом сберечь независимость страны – Александру Лукашенко предстоит совершить непростой маневр после 25 лет бессменного президентства. Возможно, ему поможет опыт Алиева и Назарбаева.

Фото: EPA/UPG Александр Лукашенко и Владимир Путин во время заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, Кыргызстан, 14 июня 2019.

Под прессом интеграции

Сегодня Александр Лукашенко находится под жестким прессингом со стороны руководства соседней России, которое, предвидя скорую смену власти в Минске, старается побыстрее «додавить» бессменного белорусского президента. «Додавить» – до окончательной интеграции в рамках Союзного государства (СГ), то есть до фактического исчезновения Беларуси как самостоятельного государства.

После жарких в плане интеграционных принуждений зимы-весны, лето началось с успокоительно-примирительных новостей с передовой строительства Союзного государства. Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума успокоил (или хотя бы попытался) Минск, заявив, что «сегодня нет оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет». Перед этим, правда, отметив, что «мы, по моему глубокому убеждению, один народ».

Однако слова Путина расходятся с интенсивно идущими заседаниями рабочей группы по интеграции, переговорами, эти переговоры вселяют тревогу за независимость Беларуси. Давление проявляется по-разному. Например, предстоящей 21 июня в Минске встречей, на которой должны обсуждаться вопросы углубленной интеграции двух стран. По мнению Кремля, Россия и Беларусь согласовали около 90% программы по дальнейшей интеграции двух стран. Об этом 15 июня заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Фото: BBC Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

«Три недели назад, когда премьер-министр Беларуси Сергей Румас приезжал, во вступительном слове в дискуссии с Дмитрием Медведевым он называл цифру в 70%. Я думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документов согласовано», – сказал российский министр. Орешкин признал, что «еще есть детали относительно сроков», а дальше «будет более глубокая проработка тех элементов, которые есть, но мы постепенно движемся к 100%-й отметке». Также на днях глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Россия и Беларусь приступили к переговорам о переходе на единую валюту.

Одновременно российские телеграм-каналы («Незыгарь» и им подобные) начали новую волну информационных вбросов – они обещают уже осенью проведение референдума на тему утверждения Конституционного акта Союзного государства России и Беларуси. «Проект может быть уже осенью вынесен на референдум. Возможный срок проведения - 8 сентября 2019 года, в единый день голосования в России и парламентскими выборами в Беларуси», – пишут россияне.

Одновременно идут другие вбросы – например, о том, что Александр Лукашенко по окончании процесса интеграции РФ и РБ может занять важный пост в структуре СГ. Например, возглавить правительство или Совет безопасности нового государственного объединения. Но это произойдет только в случае создания реальных политических институтов Союзного государства и введения единой денежной системы.

Есть только одна загвоздка – это сам Лукашенко, который заявляет, что 98% граждан его страны против объединения с Россией, и продолжает тянуть время в ответ на требование России наконец начать выполнять посвященный СГ двусторонний договор.

Фото: EPA/UPG

Уход «бацьки»: как это будет?

Разговоры о скорой отставке Лукашенко, правящего 25 лет подряд, идут уже несколько месяцев. Сам Лукашенко пока избегает конкретных заявлений, хотя регулярно жалуется, что «устал» и «наелся власти». Однако в Беларуси эксперты активно обсуждают вариант передачи власти внутри «семьи» по отработанному в Азербайджане сценарию семьи Алиевых – то есть от отца к сыну, с соблюдением чисто формальных демократических норм.

Александр Лукашенко никогда и не делал секрета из того, что хотел бы передать власть кому-то из трех сыновей. Правда, сам всегда выделял младшего – внебрачного Николая, что стало источником неисчислимого числа мемов в белорусском обществе. Но «Коленьке» еще только 15 лет, так что куда более вероятно, что Лукашенко на президентском посту сменит старший сын Виктор, помощник отца по национальной безопасности, член Совбеза республики. В пользу Виктора играет мощный силовой ресурс, но непростые отношения с отцом и минимальный политический опыт снижают его шансы.

Есть еще средний сын – 39-летний Дмитрий Лукашенко. Но его в республике считают человеком совершенно неамбициозным, более склонным к работе функционера. Сегодня Виктор Лукашенко руководит «Президентским спортивным клубом» и курирует разные «денежные» направления работы «семьи» – например, лотерейный бизнес.

Самого Александра Лукашенко уже давно сложно называть «президентом»: выстроенная им система взаимоотношений скорее напоминает монархию, а не республику, поскольку вся полнота власти, капиталы и силовые органы сосредоточены в руках исключительно одной семьи. При этом в Беларуси нет политиков №1, №2, №3, №4 и так далее. Есть №1, а далее уже начинается где-то с №1000… То есть нет центров силы, альтернативных Лукашенко.

Фото: gazeta.ru Александр Лукашенко и его сына Николай во время визита в Китай в мае 2019

Теперь в кулуарах белорусской политики, на основании многочисленных утечек из администрации президента, ЦИК и спецслужб обсуждается предварительно запланированный на осень (17 ноября – одновременно с парламентскими выборами) референдум об изменении Конституции. Его подробности пока держатся в строгой тайне, но известно, что он предусматривает продление президентского срока с 5 до 7 лет, введение поста вице-президента с сильными полномочиями, перераспределение части властных полномочий от президента к парламенту и правительству, и наконец – возможность избрания президента не всенародным голосованием, а парламентским.

Схема выглядит достаточно продуманной:

1. Осенью избирается контролируемый (как всегда с 1996 года) парламент.

2. Вводится пост вице-президента, который занимает Виктор Лукашенко.

3. 30 августа 2020 года (дата уже предварительно назначена, это его день рождения) Александр Лукашенко избирается на очередной президентский срок – в последний раз.

4. Следующие пару лет происходит перераспределение власти в стране в пользу парламента и правительства, которые также контролирует «семья» (Казахстанская модель).

5. Новым президентом Беларуси становится Виктор Лукашенко, с окружением из «благоразумных» чиновников, которые не дадут ему «наломать дров».

Лукашенко уже дважды менял Конституцию на референдумах, и оба раза в сторону усиления авторитаризма. По итогам референдума-1996 Лукашенко обнулил отсчет очередного срока своих полномочий, сами полномочия главы государства были резко усилены, а парламент, напротив, стал декоративным. В 2004 году по итогам всенародного голосования было снято ограничение в два срока для пребывания на президентском посту.

Фото: EPA/UPG Президент Беларуси Александра Лукашенко объявил с телеэкранов о всенародном референдуме, Минск,7 сентября 2004

Между ЕС и Россией

Конституционная реформа, которую затеял Лукашенко, в самом деле может помочь преодолеть геополитический тупик, в котором оказалась Беларусь благодаря его 25-летнему правлению. Но удастся ли ему переиграть Путина? От этого зависит существование Беларуси в будущем как независимого государства – и семья Лукашенко больше всего нуждается в сохранении этой независимости. В отличие, к сожалению, от белорусского народа, в котором сегодня очень сильны настроения «скорей бы нас к России присоединили, хоть заживем получше».

Стараясь создать противовес интеграционно-поглотительским устремлениям Москвы, Лукашенко старается восстановить некогда начисто разрушенные отношения с Западом. В январе этого года белорусский МИД впервые за последние десять лет согласился возобновить полноценную работу в Минске посольства США, где работает 5 человек вместо предусмотренных 32 и где нет посла, а лишь временный поверенный.

Звонку в Вашингтон предшествовало совещание по вопросам отношений с Россией, на котором Лукашенко предупредил Москву, что если она продолжит курс на грубое присоединение Беларуси, она, мол, потеряет единственного союзника на западном направлении. А 18 января Лукашенко обнародовал информацию о подготовке «определенными силами» предпосылок к «русской весне» по крымско-донецко-луганским образцам.

Ответом стало предложение Лукашенко провести в Беларуси неформальную встречу генсеков ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, НАТО и ОДКБ по вопросу глобальной стабильности. Неожиданно, но такой шаг вполне в духе белорусского лидера. Иногда ему такое удается – достаточно вспомнить, как он сделал Минск центром Нормандского процесса.

А сейчас главная тема для белорусского МИД – скорейшее начало переговоров по базовому соглашению Беларусь-ЕС. В Минске считают, что оно должно стать главным приоритетом в отношениях между Беларусью и Европейским союзом в ближайшем будущем. «Беларусь, как и многие политики и представители бизнеса на Западе, усматривает значительные дивиденды от создания гармонизированного экономического пространства от Лиссабона до Владивостока», – заявил недавно министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Фото: EPA/UPG Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

Но надо понимать: поглощение Беларуси прежде всего нужно лично Путину. Так у него появится шанс решить «проблему-2024», когда снова придется придумывать юридическую схему сохранения полномочий, чтобы законно остаться пожизненным президентом. Для этого нужно будет только пересесть в кресло главы «обновленной» РФ, со включенной в его состав Беларусью, а также (возможно) Абхазией и Южной Осетией.

В российском правительстве, как показывает стиль общения Дмитрия Медведева с его белорусским коллегой Сергеем Румасом, вся Беларусь рассматривается как 10-миллионный дотационный регион к западу от Смоленска. И этот регион, по мнению российской элиты, уже в ближайшее время должен отказаться от собственной денежной единицы, суда, таможни и тому подобного. «Хочу особо подчеркнуть: Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможни, суда, счетной палаты в том порядке, который предусмотрен Договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года», – отметил Медведев на заседании Совета министров Союзного государства России и Беларуси. По его словам, то же самое касается налогов, цено- и тарифообразования.

Москве сейчас крайне необходим яркий геополитический успех, особенно на фоне ухудшения ситуации в экономике. Причем Кремль бы даже и не начинал всю эту интеграционную драму, если бы не был уверен в успехе дела. В случае же провала сценария, Кремль предстанет жалким и слабым игроком, которому дает отпор какая-то случайная страна с нулевыми ресурсами. Смириться с нежеланием и даже отпором Беларуси, – не встраивается в логику геополитики Москвы, Кремль не может предстать перед российским народом слабым и неэффективным.

Для белорусов же настоящая проблема в том, что как эксперты, так и обыватели – до конца не знают, не понимают, о чем договариваются стороны. Эта скрытность еще один аргумент за то, что Беларуси эти переговоры ничего хорошего не принесут. Если российские министры, чиновники что-то там еще говорят на публике, то белорусские как будто вообще не при делах и участвуют в переговорах по интеграции в роли пассивной стороны.