В грузинских городах Тбилиси и Батуми вечером 20 июня началась многотысячная акция протеста после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выступил в парламенте Грузии на заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

Фото: twitter.com

Он сидел в кресле председателя парламента и говорил на русском языке. Грузинские оппозиционеры обвиняли Гаврилова в том, что он участвовал в войне против Грузии, пишет Медуза.

После срыва заседания российские депутаты переместились в отель в центре Тбилиси, возле которого началась акция протеста. Когда Гаврилов и другие делегаты выходили из отеля, активисты облили их водой. Российские депутаты уехали из гостиницы под охраной, они уже покинули Грузию.

Протестующие потребовали отправить в отставку спикера парламента Ираклия Кобахидзе, руководителей МВД и Службы государственной безопасности, а также провести досрочные выборы. Сессию Ассамблеи православия досрочно закрыли.

Фото: twitter.com

По оценкам активистов, в акции протеста у парламента Грузии принимают участие семь тысяч человек.

Фото: twitter.com

Перед зданием российского консульства в Тбилиси собралось около 100 митингующих, которые скандируют "Россия - оккупант".

Тбилиси

Перед зданием российского консульства собралось около 100 митингующих, которые скандируют: «Россия — оккупант» pic.twitter.com/6GUphNuenU — Olga (@obulg2014) 20 июня 2019 г.

Участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента Грузии. Полиция, оснащенная дубинками и щитами, пытается остановить их, сообщает Грузия online.

Фото: twitter.com

Отмечается, что полиция не применяет палки или другие спецсредства, пытаясь мирно вытеснить участников акции с территории парламента.

Ранее председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе из-за событий в Тбилиси прервал свой официальный визит в Азербайджан и возвращается в Грузию. Сразу по возвращении Кобахидзе планировал объявить о своей отставке.

Как сообщалось, 19-22 июня в Грузии проходит сессия 26-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи православия (IAO). В рамках мероприятия Грузию посетило около 100 участников делегаций 25 стран.

Посол Украины в Грузии покинул выступление российского депутата в знак протеста.