С телеканала ZIK начали уходить журналисты (обновлено)
С телеканала ZIK начали уходить журналисты (обновлено)
Четыре человека погибли в ДТП возле центрального автовокзала в Киеве (обновлено)
Четыре человека погибли в ДТП возле центрального автовокзала в Киеве (обновлено)
Представители Демпартии Молдовы покинули страну
Представители Демпартии Молдовы покинули страну
Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
Сборная Украины по футболу выиграла молодежный чемпионат мира (обновлено)
Сборная Украины по футболу выиграла молодежный чемпионат мира (обновлено)
Реванш: махровый или наждачный?
Реванш: махровый или наждачный?
​В центре Киева на Тургеневской произошел мощный взрыв неизвестного происхождения
​В центре Киева на Тургеневской произошел мощный взрыв неизвестного происхождения
Шредер заявил, что Россия аннексировала Крым законно
Шредер заявил, что Россия аннексировала Крым законно
ГлавнаяМир

Аргентина и Уругвай остались без света

В системе электроснабжения произошел масштабный сбой.

Аргентина и Уругвай остались без света
Аргентина и Уругвай остались без света
Фото: EPA/UPG

В Аргентине и Уругвае в воскресенье, 16 июня, произошло массовое отключение электроэнергии.

"Масштабный сбой в системе электрических сетей оставил всю Аргентину и Уругвай без электричества", - сообщили в энергетической компании Edusur.

Отключение электроэнергии затронуло по меньшей мере 48 млн жителей.

Напомним, в марте этого года Венесуэла три раза за месяц оставалась без электричества на несколько суток. Причиной сбоя Национальная корпорация по электроэнергии (CORPOELEC) назвала диверсию на главную гидроэлектростанция страны "Эль-Гури". 

В результате обесточивания более 15 человек умерли в больницах из-за невозможности провести гемодиализ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также