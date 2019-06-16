Аргентина и Уругвай остались без света

В Аргентине и Уругвае в воскресенье, 16 июня, произошло массовое отключение электроэнергии.

"Масштабный сбой в системе электрических сетей оставил всю Аргентину и Уругвай без электричества", - сообщили в энергетической компании Edusur.

Отключение электроэнергии затронуло по меньшей мере 48 млн жителей.

Напомним, в марте этого года Венесуэла три раза за месяц оставалась без электричества на несколько суток. Причиной сбоя Национальная корпорация по электроэнергии (CORPOELEC) назвала диверсию на главную гидроэлектростанция страны "Эль-Гури".

В результате обесточивания более 15 человек умерли в больницах из-за невозможности провести гемодиализ.