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Известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП

Автомобиль под его управлением вылетел с трассы и сгорел.

Известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП
Фото: diariodesevilla.es

Известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес, который раньше выступал за "Севилью", "Реал", "Арсенал", погиб 1 июня в автомобильной аварии на трассе A-376 по дороге из Севильи в Утреру.

О гибели футболиста сообщили в твиттере "Севильи".

Испанское издание Diario de Sevila пишет, что Рейес находился за рулем автомобиля, который вылетел с трассы и загорелся.

Причиной ДТП могло стать превышение скорости.

Фото: EPA/UPG

В автомобиле находились два двоюродных брата футболиста. Они тоже погибли.

Рейесу было 35 лет. В начале этого года он подписал контракт с клубом "Экстремадура".

Фото: EPA/UPG

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