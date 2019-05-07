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Неизвестный захватил четырех заложников во Франции

Речь о террористической атаке пока не идет.

Неизвестный захватил четырех заложников во Франции
Фото: EPA/UPG

В коммуне Бланьяк неподалеку от французского города Тулуза неизвестный мужчина взял в заложники четырех человек. Инцидент произошел в магазине табачных изделий. О требованиях злоумышленника пока не сообщается, передает DW.

Район происшествия оцеплен спецназом полиции. По данным прокуратуры, мужчина угрожает открыть стрельбу по полицейским. Кроме того, как указывает France3, злоумышленник требует переговорщика и угрожает убийством одного из заложников, если не будет снято оцепление.

Полиция Франции в своем Твиттере подтвердила, что проводит спецоперацию в окрестностях Бланьяка, где, в частности, расположен и аэропорт Тулузы. Жителей просят избегать район проведения операции и соблюдать периметр безопасности.

По данным местного издания La Dépêche du Midi, которое ссылается на источники в полиции, речь о террористической атаке пока не идет. Возможно, имела место попытка ограбления.

Напомним, в конце апреля во Франции четверо мужчин задержаны при подготовке к теракту "экстремальной жестокости".

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