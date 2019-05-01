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Новоназначенный эстонский министр ушел в отставку из-за обвинений в алкоголизме и домашнем насилии

Полиция начала расследование по публикациям СМИ, однако сам Куузик все отрицает.

Новоназначенный эстонский министр ушел в отставку из-за обвинений в алкоголизме и домашнем насилии
Фото: Toomas Huik/postimees.ee

В Эстонии назначенный 29 апреля министр внешней торговли и информационных технологий Марти Куузик ушел в отставку после того, как его обвинили в домашнем насилии. Об этом пишет Delfi.

Куузик является представителем ультраправой партии. 29 апреля эстонская газета Eesti Ekspress опубликовала материал, в котором шла речь о том, что у политика проблемы с алкоголем и несколько лет он избивал свою бывшую жену, оказывал на нее психологическое давление, а после развода в 2017 году сломал ей руку.

Сам Куузик отрицает все обвинения в свой адрес и называет их травлей со стороны политических оппонентов. Delfi сообщает, что его бывшая жена Карин сначала согласилась общаться с прессой, но затем отказалась и сообщила, что ее экс-супруга пытаются очернить.

"Настоящее время" пишет, что во время присяги нового кабинета министров Эстонии президент Керсти Кальюлайд демонстративно встала и вышла из зала, когда к ней подошел Куузик. Он был вынужден кланяться и произносить клятву пустому стулу.

Однако спустя сутки после назначения Куузик ушел в отставку. Президент страны Керсти Кальюлайд заявила, что прокуратура проводит проверку озвученных в СМИ фактов, заведено уголовное дело.

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