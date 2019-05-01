Ассанж предстал перед лондонским судом по обвинению в нарушении залога (обновлено)

Основатель WikiLeaks должен был появиться в суде в 2012 году.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сегодня предстал перед судом в Лондоне для оглашения приговора за нарушение залога после почти семи лет, проведенных в эквадорском посольстве. Об этом сообщает агентство Reuters.

Под зданием суда собрались сторонники Ассанжа, требующие его освобождения.

Обновление. Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение залога.

VIDEO: 🇬🇧 WikiLeaks founder #JulianAssange arrives at court in London to be sentenced for breaching a British court order seven years ago, when he took refuge in Ecuador's London embassy to avoid extradition to Sweden. pic.twitter.com/3j2iIK7e2l — AFP news agency (@AFP) 1 травня 2019 р.

Завтра в этом же суде состоится заседание по вопросу экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты, где он обвиняется в разглашении секретной информации. Дж.Ассанж примет участие в судебных слушаниях в режиме видеоконференции.

Напомним, Ассанж покинул посольство Эквадора в начале апреля, и тут же был задержан полицией.

Для некоторых Ассанж - герой, разоблачающий то, что сторонники называют злоупотреблением властью современными государствами, и выступающий за свободу слова. Но для других он опасный бунтарь, который подорвал безопасность США.