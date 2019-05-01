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Ассанж предстал перед лондонским судом по обвинению в нарушении залога (обновлено)

Основатель WikiLeaks должен был появиться в суде в 2012 году.

Ассанж предстал перед лондонским судом по обвинению в нарушении залога (обновлено)
Фото: EPA/UPG

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сегодня предстал перед судом в Лондоне для оглашения приговора за нарушение залога после почти семи лет, проведенных в эквадорском посольстве. Об этом сообщает агентство Reuters.

Под зданием суда собрались сторонники Ассанжа, требующие его освобождения.

Обновление. Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение залога.

Завтра в этом же суде состоится заседание по вопросу экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты, где он обвиняется в разглашении секретной информации. Дж.Ассанж примет участие в судебных слушаниях в режиме видеоконференции.

Напомним, Ассанж покинул посольство Эквадора в начале апреля, и тут же был задержан полицией.

Для некоторых Ассанж - герой, разоблачающий то, что сторонники называют злоупотреблением властью современными государствами, и выступающий за свободу слова. Но для других он опасный бунтарь, который подорвал безопасность США.

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