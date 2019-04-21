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На марафоне в Беларуси умер известный пианист Юрий Блинов

43-летний мужчина умер, не добежав до финиша всего пять метров.

На марафоне в Беларуси умер известный пианист Юрий Блинов
Фото: TUT.BY

21 апреля в Гомеле во время экомарафона умер известный белорусский пианист и соучредитель ФК "Крумкачы" Юрий Блинов. Об этом сообщает TYT.by.

Трагическое происшествие случилось во время забега на 21 километр. 43-летний мужчина умер, не добежав до финиша всего пять метров. Дежурившие медики не смогли его спасти.

В марафоне приняли участие около пяти тысяч человек. Для допуска к участию бегуны должны были предоставить организаторам медицинскую справку или расписку об ответственности за свое здоровье.

Юрий Блинов был пианистом с мировым именем. Музыкант родился в Дрогичине, а в 17 лет выиграл международный конкурс Прокофьева в Санкт-Петербурге. После получил степень доктора музыкальных искусств в престижной Истменской школе музыки. Стал первым белорусским пианистом, выступившим с сольным концертом в знаменитом Карнеги-холле. С ноября 2008 года Юрий Блинов был президентом международной ассоциации пианистов и композиторов.

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