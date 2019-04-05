Украинские выборы: как на нас смотрят северные соседи

Знаете, с каким чувством смотрят белорусы на выборы в Украине ? С чувством зависти. Пусть даже сами часто боятся себе в этом признаться. Зависти – из-за того, что украинцы до сих пор не знают, кто будет их следующим президентом. У белорусов такой проблемы нет – они точно знают, кто победит на следующих выборах. Имя победителя не меняется уже 25 лет.

В 2014 году я сам еще жил в Беларуси и помню, какое воодушевление вызвала Революция Достоинства, свержение и позорное бегство Януковича. Все друзья и знакомые говорили: «У украинцев получилось сковырнуть своего упыря – может, теперь и у нас получится?!». Однако затем все поменялось. Почти сразу был захвачен Крым, а на Востоке началась война – и государственная пропаганда постаралась, чтобы белорусские телеэкраны были заполнены картинками пылающих домов и страдающих мирных жителей.

А ведь главная, фундаментальная жизненная позиция «классического» белоруса – «Что угодно, лишь бы не было войны». И официальный Минск использовал события на востоке Украины на полную катушку. В небогатом лексиконе Александра Лукашенко прочно обосновалась фраза «Вы что, хотите, чтобы у нас было как в Украине???!!!». (Произносить трагическим тоном и с выпученными глазами, как самый весомый аргумент против любого либеральничанья оппонентов.)

В самом деле, следующие пять лет выражение «как в Украине» успешно пугало белорусов, как только кто-то пытался задуматься о сменяемости власти. Драматизма добавляли обосновавшиеся в стране 160 тыс. беженцев из Украины. Хотя после 2016-го очень многие из них вернулись на родину, но массовое бегство в Беларусь в 2014-2015 годах самих белорусов по-настоящему потрясло.

Фото: Макс Левин

Однако времена меняются. Москва, как выяснилось под Новый год, уже Минску не совсем союзник. Точнее, совсем не союзник: Александр Григорьевич рассорился с Владимиром Владимировичем почти до уровня личных оскорблений. Приходится искать новых союзников, но Китай блюдет свои интересы, а Запад не готов просто взять и забыть многолетний имидж Лукашенко как «последнего диктатора Европы». Пусть бы он хотя бы смертную казнь отменил или прекратил сажать журналистов – но нет же.

Остается развивать отношения с соседней Украиной – как с региональным партнером, достаточно сильным, чтобы стать альтернативой России. Так что мы видели, как последние полгода Александр Лукашенко встречался с украинскими политиками, пел дифирамбы Петру Порошенко и даже провел в Гомеле «Форум регионов Беларуси и Украины».

Однако теперь – и очень неожиданно – проблемой для официального Минска стали президентские выборы в Украине. В медиа-пространстве нашей северной соседки безраздельно властвуют российские телеканалы – и уж они-то постарались, чтобы украинские выборы стали одной из главных тем обсуждения в белорусском обществе. Белорусы увидели, что народ – очень им близкий и по крови, и ментально, – вовсе не обязан терпеть одного «царя». Если он не нравится – его можно просто переизбрать. Без войны, без крови, без баррикад на улицах и драматизма сводок из зоны боевых действий.

Фото: EPA/UPG

Просто придти на участок и проголосовать. Зная при этом, что твой голос посчитают, что в протокол не впишут цифры, «спущенные» ЦИКом, что наблюдатели от конкурирующих претендентов никуда вдруг не исчезнут. Зная, что, скорее всего, будет второй тур. И что действующий президент не считает для себя зазорным публично дебатировать со своим оппонентом.

«Поверьте, белорусы смотрят на выборы в Украине с плохо скрываемой завистью. Украинцы захотели поменять президента – взяли и поменяли. Хоть через Майдан, хоть через абсолютно мирное голосование, – но они могут себе это позволить, – сказал LB.ua журналист белорусского издания «БелГазета» Владимир Денисов. – Белорусы – не могут. У людей, которые родились и выросли при Лукашенко, уже собственные дети. Уже два поколения не видели иного президента. Глупо думать, что белорусы бы не хотели его поменять. Но такой возможности у них нет. А у украинцев она есть. Отсюда и зависть».

При этом белорусы не просто внимательно следят за происходящим в Украине, но и делают достаточно точные прогнозы. Эту ситуацию исследовал, в частности, телеграм-канал «Приключения белорусов в Киеве», который ведет молодая семья, переехавшая год назад жить из Минска в Киев. Автор канала, Виктория Лавникевич, говорит: «Мы хорошо знаем свою аудиторию, многих – лично. На 2/3 это белорусы, жители Беларуси. И только 1/3 – это наши украинские друзья. Поэтому мы перед первым туром попросили именно белорусов сделать прогноз: кто пройдет во второй тур».

Голосование оказалось очень близким к реальным результатам: 78% указали, что победят Порошенко и Зеленский, только 9% – что Зеленский и Тимошенко. Еще 14% отдали свои голоса за другие варианты.

Следующее голосование (https://t.me/BelarusyKiev/437) – «Кто победит во втором туре выборов» – пока дает следующие результаты: Порошенко – 49%, Зеленский – 45%, вариант «Выборов не будет по какой-то причине» – 6%.

Фото: Макс Левин

До конца апреля белорусы должны узнать, когда в их собственной стране будут следующие (пере)выборы президента, – то ли в конце 2019-го, то ли в начале 2020-го. Сам президент еще не решил. Но многое они уже узнали, глядя на выборы в Украине. Например, что можно обойтись без досрочного голосования. В Беларуси оно длится неделю, и именно на нем, по мнению правозащитников, происходит большинство фальсификаций. Когда потом сравнивают протоколы, то на досрочном голосовании Лукашенко всегда набирает под 95% голосов. А вот в основной день – проигрывает другим кандидатам.

Узнали, что представители оппозиции могут входить в состав избирательных комиссий. Представить себе такое в Беларуси невозможно.

Узнали, что независимым наблюдателям в Украине позволено следить за подсчетом голосов, снимать подсчет на фото и видео, перепроверять бюллетени. В Беларуси наблюдателям запрещается даже подходить к столам, они сидят в стороне на большом расстоянии, под надзором сотрудников милиции и КГБ.

Узнали, что в Украине разрешены независимые экзитполы и есть различные социологические исследования, которые дают, соответственно, различные результаты. В Беларуси проводить экзитполы любым негосударственным структурам запрещено, а нескольких социологических мнений быть не может. Есть только государственные социологи и их цифры.

Фото: EPA/UPG

И главное: президента, который им не нравится, украинцы могут поменять. На честных выборах. Слишком непривычно для белоруса.

«Белорусы пристально следят за выборами в Украине еще и потому, что понимают: они повлияют на расклад сил во всем регионе. В этом году также в Литве проходят местные, парламентские и президентские выборы. На протяжении всего года будут выборы в Польше. Выборы, наконец, предстоят и в Беларуси, – сказала LB.ua белорусский политолог Светлана Гречулина. – А значит, через год мы увидим совсем иной политический ландшафт на всей территории бывшей Речи Посполитой. Учитывая, что Россия окончательно потеряла свой авторитет в регионе, Украина просто в силу своего размера (географического и экономического) стала новым ориентиром для постсоветских стран Восточной Европы. В том числе и в плане внутренней политики, сменяемости власти».

Конечно, не стоит ожидать, что уже завтра белорусы побегут перенимать себе украинские политические практики. И до торжества демократии там еще очень далеко. Но не стоит думать, что пример Украины наши северные соседи оставляют без внимания. Нет: смотрят и учатся.