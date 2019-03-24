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Спасательная операция на лайнере, потерпевшему аварию у берегов Норвегии, завершилась

Почти половину пассажиров эвакуировали вертолетами.

Спасательная операция на лайнере, потерпевшему аварию у берегов Норвегии, завершилась
Фото: EPA/UPG

Эвакуация пассажиров с парома Viking Sky завершена, судно своим ходом идет в норвежский порт Мольде. Об этом со ссылкой на компанию-оператора парома Viking Ocean Cruises пишет Интерфакс.

"Всего вертолетами с борта парома были эвакуированы 479 человек из 1373 пассажиров. При этом 17 человек госпитализированы, некоторые с ушибами и переломами", - говорится в сообщении.

Ранее представители экстренных служб Норвегии заявили, что остающимся на борту парома людям ничего не угрожает. Сейчас на Viking Sky остаются 458 членов экипажа и 436 пассажиров. Паром сопровождают один буксир и два судна сопровождения.

Следующий выход Viking Sky в море, намеченный на 27 марта, отменен.

Напомним, инцидент с Viking Sky произошел у западного побережья Норвегии накануне. У судна отказали двигатели. В районе инцидента наблюдались сложные метеорологические условия. Кроме того, существовала угроза, что судно выбросит на скалы. Значительная часть пассажиров парома - это британцы и американцы.

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