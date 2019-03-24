На борту лайнера находились 1373 человека, 300 из них удалось эвакуировать на вертолетах.

С норвежского круизного лайнера Viking Sky, который накануне потерпел крушение во время шторма вблизи западного побережья Норвегии, эвакуировали 297 пассажиров. Об этом сообщает Немецкая волна.

Фото: WNCN Людей эвакуируют из лайнера с помощью вертолетов

"Десять пострадавших доставлены в больницу. Большинство пассажиров являются американцами и британцами. В эвакуации задействованы вертолеты и спасательные суда", - говорится в сообщении.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

На борту лайнера находились 1373 человека - 915 пассажиров и 458 членов экипажа.

По данным норвежской ежедневной газеты Verdens Gang, в Viking Sky работают три из четырех двигателей, это свидетельствует о способности судна к маневрированию, однако ситуация осложнена сильным ветром.

Обновление 12:10. На попавшем в аварию во время в шторма у побережья Норвегии круизном лайнере Viking Sky отремонтировали три из четырех двигателей. Судно вновь может двигаться самостоятельно. Об этом со ссылкой на представителя спасательной команды сообщает Немецкая волна.

Отмечается, что Viking Sky планируется отбуксировать в один из портов. По данным на утро 24 марта, с лайнера эвакуировали 338 человек. 17 человек были госпитализированы.

Фото: EPA/UPG

Напомним, 23 марта вблизи западного побережья Норвегии произошла авария круизного лайнера компании Viking Ocean, на борту которого находились более 1300 пассажиров. У судна во время шторма сломался двигатель.