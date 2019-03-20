Преемник Назарбаева предложил переименовать Астану в Нурсултан

В 2016 году эту идею отвергли.

После принятия присяги и вступления в должность президента Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстану необходимо увековечить имя Назарбаева, возглавлявшего страну почти 30 лет. Об этом сообщает местное издание Tengrinews.kz

"Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан. Хотел бы дополнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями в декларации, принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия Независимости Республики Казахстан", - заявил Токаев.

Политик также предложил назвать все центральные улицы в городах страны именем Нурсултана Назарбаева. В честь первого президента в столице воздвигнут памятник, кроме того, сам Назарбаев получит звание сенатора.

Напомним, что в 2016 году парламент Казахстана к 25-летию независимости уже предлагал переименовать столицу в честь Назарбаева, но тогда он отверг эту идею.

Название Астана столица Казахстана получила в 1998 году, раньше этот город называли Акмола, Целиноград и Акмолинск.