Трамп предложил Конгрессу бпроект бюджета с дефицитом более $1 трлн

Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс проект бюджета на 2020 финансовый год с расходами $4,7 трлн, включая расходы на сумму $8,6 млрд на строительство заграждений на границе с Мексикой. Проект почти наверняка будет отклонен, после чего последуют длительные переговоры, которые могут завершиться очередной приостановкой работы правительства, пишет агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Bloomberg.

Проект бюджета предусматривает сокращение дискреционных необоронных расходов на $54 млрд (9%) по сравнению с текущим фингодом, до $543 млрд. Самые значительные сокращения затрагивают Агентство про защите окружающей среды (-31%), Госдеп (-23%), а также Департамент жилищного и городского развития (-16%). Вместе с тем расходы на оборону, согласно этому документу, в 2020 фингоду планируется увеличить на 5%.

Документ предусматривает сохранение дефицита бюджета США как минимум в ближайшее десятилетие, причем в этом и в ближайшие три года он будет превышать $1 трлн в год. На 2029 год заложен дефицит в размере $202 млрд.

Проект бюджета исходит из сохранения высоких (около 3%) темпов экономического роста в США в течение ближайших 10 лет. Эти прогнозы превышают оценки независимых экономистов, которые исходят из высоких рисков замедления экономики уже в этом году.

Белый дом ожидает роста ВВП США в этом году на 3,2%, в 2020 году - на 3,1%, в 2021 году - на 3,0%.

Напомним, в декабре-январе Трамп отказался согласовывать бюджет страны, в котором не были предусмотрены средства на строительство стены на границе с Мексикой. Из-за этого правительство в течение 35 дней работало частично, так как у Госдеп фактически лишился финансирования. В феврале Трамп объявил о чрезвычайном положении и добился принятия решения о строительстве стены.