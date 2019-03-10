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Большая часть Венесуэлы третьи сутки остается без света

Более 15 человек умерли в больницах из-за невозможности провести гемодиализ.

Большая часть Венесуэлы третьи сутки остается без света
Фото: EPA/UPG

В Венесуэле более 15 пациентов с тяжелыми болезнями почек умерли из-за невозможности проведения им процедуры гемодиализа при масштабного отключения электроэнергии в стране. Об этом пишет Радио Свобода, ссылаясь на данные коалиции организаций за право на здоровье и жизнь Codevida health rights group.

Гемодиализа в Венесуэле требуют более 10 тысяч пациентов, заявил руководитель сообщества Франциско Валенсия 9 марта.

«В Венесуэле существует 129 пунктов для диализа, обслуживающих 10 200 человек, отсутствие услуг по водоснабжению, электроэнергии и лечение - приговаривает их к смерти», - написал он в Twitter.

О смертях из-за отсутствия электричества в других больницах ранее также сообщали венесуэльские политики.

Напомним, 7 марта вышла из строя главная гидроэлектростанция Венесуэлы "Эль-Гури". Причиной сбоя Национальная корпорация по электроэнергии (CORPOELEC) назвала диверсию на электростанцию.

Частично электричество появлялось в Каракасе 8 марта, но большинство страны остается в темноте. В столице перестало работать метро, и тысячам пассажиров пришлось покинуть подземку и пешком идти домой. Венесуэльцы не могут зарядить телефоны и позвонить в экстренные службы.

Николас Мадуро, который удерживает власть в стране, обвинил в отключении "американских империалистов". Государственный секретарь США Майк Помпео возложил ответственность за отключение электроэнергии на самого Мадуро.

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