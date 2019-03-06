Падение Lehman Brothers: 10 летний «юбилей» мирового кризиса

10 лет назад, 1 марта 2009 года, акционеры американского инвестиционного банка Lehman Brothers Holdings, Inc . постановили, что возобновлять работу банка после его банкротства – нецелесообразно. С этого момента финансовый кризис окончательно вырвался за пределы США, став глобальным.

Фото: The Wall Street Journal

Падение гиганта

Громкое банкротство Lehman Brothers стало действительно историческим событием. Как оказалось, моральная ответственность и практики ведения бизнеса более важны, чем внешняя финансовая отчетность.

Легендарный банк был основан в 1850 году в Монтгомери (Алабама) выходцами из Римпара (Бавария) – братьями Генри, Эммануэлем и Мейером Леманами, сыновьями еврейского торговца рогатым скотом. Началось все с того, что в США в 1844 году перебрался 23-летний Генри Леман. Он поселился в Монтгомери, где открыл магазин галантереи и мануфактуры. Потом приехали еще два брата, и в 1850-м появилась фирма «Lehman Brothers».

Капитализируясь на высокой рыночной стоимости хлопка, три брата начали регулярно принимать хлопок-сырец от клиентов в качестве оплаты за товар, в результате чего их хлопковый бизнес развивался параллельно с торговым. А через несколько лет стал и более важным, торговали братья и рабами. После смерти Генриха от желтой лихорадки в 1855 году оставшиеся братья сосредоточились на своих торговых и брокерских операциях.

В 1858 году брокерская фирма по торговле хлопком Lehman Brothers переехала в Нью-Йорк, на 119 Liberty Street. В 1862 году фирма объединилась с торговцем хлопком по имени Джон Дурр, получив название Lehman, Durr & Co. В 1870 году компания стала одним из основателей Нью-Йоркской хлопковой биржи. Ее бизнес расширялся – вскоре он охватывал рынок железнодорожных облигаций, торговлю кофе и финансовые консультации, а с 1887 года компания вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу.

На протяжении ХХ века Lehman Brothers неторопливо и последовательно выбивался в число мировых лидеров в инвестиционном бизнесе. Также банк специализировался на оказании финансовых услуг и инвестиционном менеджменте. Банк имел региональные штаб-квартиры в Лондоне и Токио, а также офисы во многих странах мира. Численность персонала к 2006 году составляла 26 тыс. человек. Выручка в финансовом году, завершившемся 30 ноября 2006 года, – $46,7 млрд, чистая прибыль – $4 млрд. Активы банка на пике его могущества составляли $503,5 млрд.

Инвестиционный банк Lehman Brothers стал одним из символов корпоративной Америки, он был одним из тех, про кого говорили: «Too big to faіl», то есть «Слишком большой, чтобы потерпеть неудачу». Имелось в виду, что государство поможет корпорации в трудную минуту просто потому, что на нее завязана слишком большая часть мировой экономики.

Фото: EPA/UPG

И потому для американского бизнес-сообщества полной неожиданностью стало то, что 15 сентября 2008 года Lehman Brothers обратился в суд с заявлением о банкротстве и просьбой о защите от кредиторов. Процедура банкротства была применена к самой холдинговой компании, долги которой на тот момент составили $613 млрд. Дочерние компании банка (в том числе в других странах), включая брокерско-дилерское подразделение и подразделение по управлению активами, продолжили работать – но понятно, что без поддержки материнской структуры они уже мало что собой представляли.

Хотя в тот момент настоящая буря бушевала над всей американской финансовой системой, именно банкротство Lehman Brothers вывело кризис на общемировой уровень. Тогдашний замглавы Нацбанка Украины, доктор экономических наук Александр Савченко обьяснял это так: «Lehman Brothers был самым сильным игроком на рынке кредитных дефолтных свопов. Потеряв страховки на свои инвестиции, американские инвесторы в спешном порядке начали закрывать позиции на развивающихся рынках и уходить в доллар».

Далее было крупное расследование произошедшего, и засекреченный доклад объемом 2200 страниц, переданный в суд в начале марта 2010 года. Позднее доклад был опубликован с небольшими купюрами. Он выявил, что менеджмент банка одобрял вводившую в заблуждение финансовую отчетность, хитрил для выравнивания квартальных показателей. В отчете утверждалось, что имел место и сговор с аудиторами: компания Ernst & Young, проводившая аудит банка, не поднимала вопрос о возможных неадекватных показателях в отчетности Lehman.

В 2008 году банк, согласно отчету, не раскрыл использование финансовых операций, которые позволяли ему иметь $50 млрд на забалансовых счетах. За счет использования сделок РЕПО банк снижал уровень кредитной задолженности, что позволяло ему иметь более высокие рейтинги и лучше выглядеть на рынке. Чтобы выдерж ивать заявленные показатели, Lehman постоянно игнорировал предупреждения со стороны собственного департамента рисков, проводя рискованные операции.

Схема простой сделки РЕПО

Начало транзакции: Lehman передает контрагенту ценные бумаги в качестве залога за заемные средства. Контрагент переводит Lehman наличные. Завершение транзакции: Lehman возвращает заемные средства плюс проценты. Контрагент возвращает Lehman залог в виде ценных бумаг.

Как правило, сумма наличных, получаемая и возвращаемая продавцом в сделке РЕПО, на 2% меньше стоимости ценных бумаг. Такая уценка защищает покупателя от изменений стоимости залога, что аналогично первому взносу по кредиту для сокращения отношения кредита к стоимости залога. Участники рынка используют сделки РЕПО для краткосрочного инвестирования и финансирования, поскольку срок большинства сделок РЕПО составляет меньше года.

Фото: EPA/UPG

Что не так с финансами?

Из отчета следует, что проблемы Lehman начались в 2007 году. До этого банк занимался синдикацией и секьюритизацией долгов. Но ситуация на рынке ухудшилась, спрос упал, все больше инструментов оставалось на балансе самого банка. Но «дочки» банка – BNC Mortgage и Aurora Loan Services, занимавшиеся секьюритизацией, не снижали обороты, исправно поставляя на баланс материнской компании неликвидные активы. И хотя банк регулярно проводил стресс-тесты, но в них учитывались не все операции, а их результаты не обязывали руководство к каким-то конкретным действиям.

В том же 2007-м были уволены директор по рискам Мейдлин Антончик и глава подразделения фиксированной доходности Майклом Гелбандом – именно они возражали против накопления на балансе высокорискованных инструментов. После этого Lehman показал первый в своей публичной истории убыток в $2,8 млрд и отношение заемного капитала к акционерному 12,5. Последняя цифра была бы больше – 13,9, если бы банк не пошел на хитрость, выведя с баланса $50 млрд активов за счет так называемого «репо 105».

Суть «репо 105» в том, что незадолго до конца квартала Lehman Brothers переводил часть проблемных активов в свое лондонское подразделение – Lehman Brothers International. Это подразделение заключало соглашение о продаже активов третьей стороне, обязуясь выкупить их обратно в течение ближайшего времени по чуть более высокой цене. При этом бумаги с реальной стоимостью, например, $105 продавались за $100 (отсюда и название). Это позволяло банку проводить по отчетности такую сделку уже не как стандартное репо (привлечение заемных средств под залог ценных бумаг с обязательством дальнейшего выкупа), а как продажу активов, что не требовало сохранения участвующих в сделке активов на балансе банка. Это позволяло банку искусственно сокращать объемы задолженностей в своих отчетах. В начале следующего квартала Lehman Brothers выкупал эти активы обратно, используя кредитные средства.

Схема начала использоваться в банке с 2001 года. В отчете следственной группы приводятся слова главного операционного директора Lehman Brothers Барта Макдида, называвшего «репо 105» «наркотиком». По оценкам следователей, при помощи этой уловки банку удалось скрыть в отчетности за I и II кварталы 2008 года существование «токсичных» активов на $50 млрд.

«Репо 105» – экзотический инструмент, главные конкуренты Lehman Brothers им не пользовались, говорится в докладе. Более того, банк не смог найти в США юридическую фирму, которая дала бы заключение о законности этих сделок, – его удалось получить только у лондонской Linklaters. Партнерами выступали неамериканские компании: Barclays, UBS, Mizuho, Mitsubishi, ABN Amro и KBC. Внешний аудитор Lehman Brothers – Ernst & Young – об этих сделках знал, но их законность сомнений у него не вызвала.

Фото: moneycontrol.com

Однако хитрость с РЕПО уже не могла спасти Lehman. 10 сентября 2008 года банк сообщил, что его запас ликвидности составляет порядка $40 млрд. Но значительная часть депозитов в клиринговых банках превратилась в залоги, часть активов обесценилась и к 12 сентября из этих инструментов можно было превратить в денежные средства не более $2 млрд. Спустя три дня Lehman Brothers объявил о банкротстве.

Сегодня, оценивая те события, эксперты приходят к выводу, что были две настоящие причины крушения банковского гиганта. Первая – «бухгалтерские уловки», на которые банк шел, чтобы улучшить свои финансовые показатели и сохранить высокий рейтинг.

Вторая причина – действия конкурентов J.P. Morgan Chase и Citigroup . Оба банка требовали от Lehman Brothers чрезмерного обеспечения под свои кредиты и меняли условия гарантийных соглашений в то самое время, когда банк в наибольшей степени нуждался в кредитных ресурсах. Например, по оценкам некоторых экспертов, для кредитов, предоставленных Lehman Brothers со стороны J.P.Morgan, было затребовано обеспечение, на $6,1 млрд превышающее стоимость кредитов. Такова была ситуация на 12 сентября, за три дня до того как Lehman Brothers подал заявку на банкротство. «Требования кредиторов Lehman оказали прямое влияние на ликвидность Lehman... Вопрос о доступных ликвидных средствах Lehman является центральным для понимания того, что вызвало крах», – говорится в отчете.

Банкротство Lehman Brothers стало следствием множества сложных событий, показавших порочность устройства современной финансовой системы.

Чрезмерное субсидирование домовладельцев, аморальность инвестиционных банков, алчность ипотечных кредиторов, работа регуляторов на крупных игроков индустрии, высокомерие центральных банков, непонимание корреляций структурных финансов (секьюритизация или теневая банковская система), коррумпированность политической системы – все это фатальным образом переплелось и привело к кризису, последствия которого мир «разгребает» до сих пор.