Бессмертная контрабанда. Как украинские производители обходят санкции РФ

Премьер-министры Беларуси и России снова выясняют отношения на повышенных тонах между. На этот раз из-за продуктов из Украины.

Фото: pvsmvd.ru

В конце минувшего года РФ закрыла возможность реэкспорта в Украину через Беларусь российского сжиженного газа, бензина и дизтоплива. Теперь российские власти пытаются закрыть обратный маршрут – нелегальных поставок через Беларусь в Россию украинских продуктов.

Взаимные обвинения

1 февраля в Казахстане, в Алматы, прошло заседание Евразийского межправительственного совета – одного из высших органов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На нем белорусский премьер-министр Сергей Румас получил настоящую «выволочку» от российского премьера Дмитрия Медведева из-за проблем с поставками санкционной продукции в Россию через Беларусь.

Позднее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал журналистам: «Также во время заседания в узком составе один из вопросов, который поднимался, – вопрос поставок санкционных товаров через серые каналы, через территорию Беларуси на российский рынок. Премьер-министр Беларуси поставил под сомнение, что такое происходит. В ответ на это Дмитрий Анатольевич представил материалы белорусской стороне с конкретным указанием товара, компании, которая в этом задействована. Поэтому также этот вопрос будет решаться».

Фото: EPA/UPG Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Беларуси Сергей Румас после заседания Совета министров Союзного государства России и Беларуси в Бресте, 13 декабря 2018.

Напомним, что 7 августа 2014 года российские власти ввели т.н. «контрсанкции» – запрет на поставки большинства продуктов питания из стран Запада. В 2016-м аналогичные санкции начали действовать для продуктов из Украины.

Буквально с самого начала действия «контрсанкций» Россия начала обвинять Беларусь в их нарушении – в том, что через белорусскую территорию идет поток контрабанды запрещенных в России продуктов. Официальные лица – высокопоставленные чиновники РФ – в публичных выступлениях дипломатично ставили под сомнение эффективность работы системы государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора Беларуси. В неофициальных разговорах и в публикациях российских СМИ больше говорили о том, что вся контрабанда на самом деле курируется белорусским властями, которые имеют с нее свой процент.

В ответ в Беларуси заявляют, что на самом деле организаторы контрабанды – крупные российские бизнесмены и прикрывающие их высокопоставленные силовики. 17 июля 2018-го Александр Лукашенко на встрече с главной Государственного таможенного комитета Юрием Сенько заявил: «Это головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России. А как тут таможенники говорят и другие, там же идет драчка постоянно, – кто-то заказывает какие-то материалы в СМИ. Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами».

Фото: Белта Встреча Александра Лукашенка с Председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько

Было понятно, что происходящее на совещании – поставлено перед телекамерами, специально для зрителей из РФ. Белорусский президент рассуждал: «Решен ли этот вопрос? Если это не так, нам надо смелее об этом говорить. Потому что, по информации спецслужб, заправляют всеми негативными процессами, связанными с "санкционкой" и другими вопросами, фирмы и компании Российской Федерации, порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами. Это тоже надо говорить, не стесняться. Не таможенникам российским говорить, а информировать правительство и президента РФ, чтобы они там разбирались со своими. Я Путину часто об этом говорю. Но факты надо излагать».

В ответ Юрий Сенько привел конкретный пример: «Вчера на могилевском направлении были задержаны два грузовика, которые следовали из Беларуси в Россию с грузом так называемой санкционной продукции по поддельным документам. Сопровождал эти два грузовика гражданин России, который значился в межгосударственном розыске. Мы совместно с милицией отработали этот вопрос. Гражданин задержан». На это Лукашенко ответил: «Подделывают документы, сами везут, а потом нам предъявляют претензии».

Белорусский транзит – для Украины и для всех желающих

Белорусское руководство если что и умеет делать виртуозно, так это «вешать всех собак» на россиян. В том числе и объясняя причины, по которым через белорусскую территорию идет просто небывалый поток контрабанды. Благо, милая привычка «старшего брата» давить бульдозерами конфискованные польские яблоки и сжигать в печах крематория французский гусиный паштет, изъятый на границе, – заставляет всех вменяемых людей просто крутить пальцем у виска.

Однако накопившиеся с 2014 года факты свидетельствуют: белорусские власти превратили транзит «санкционки» в очень прибыльный источник теневого пополнения бюджета страны. Учитывая характер отношений внутри страны, где под жестким государственным контролем находится абсолютно все, было бы странно предполагать, что кто-то в Беларуси сможет наладить теневой контрабандный бизнес с оборотом в сотни миллионов долларов – и сделать это «мимо» государства.

Фото: Белта

Вот несколько примеров. Беларусь в 2015 году импортировала в Россию 573 тыс. тонн яблок и грибов, что в пять раз превышает собранный в Беларуси урожай, заявил замгенпрокурора России Владимир Малиновский на заседании объединенной коллегии генеральных прокуратур двух стран. «Запрещенные к ввозу в России товары нередко поставляются по поддельным товаросопроводительным и фитосанитарным документам. Так, например, в 2015 году в Россию импортировано 573 тыс. тонн белорусских яблок и грибов. По данным минсельхоза Беларуси, это в пять раз превышает собранный урожай», – цитирует Малиновского ТАСС.

А в следующем году Беларусь стала главным импортером украинских фруктов. По данным ГФС, в ноябре 2016-го именно белорусские фирмы закупили 99% экспортируемых украинских фруктов на сумму в $554 тыс. Главные статьи украинского плодового экспорта в Беларусь – яблоки, сливы, груши, персики, абрикосы, арбузы и дыни.

Тогда любой участник рынка и не скрывал особо, что белорусские фирмы-посредники просто перепродавали эти фрукты в Россию под видом белорусской продукции, оформляя соответствующие сертификаты. А зачастую – даже не утруждая себя вообще каким-то сертифицированием. Подтверждение тому декабрьское (2016-го) заявление Россельхознадзора о том, что за 2016 год ведомство выявило 445 партий нелегальных овощей и фруктов, поставлявшихся из Беларуси в Россию.

«На самом деле, если брать по фруктам, то схема простая. Есть белорусское предприятие, которое покупает яблоки у ближайшего садоводческого колхоза. Оно считается – в России – белорусским поставщиком яблок с собственной производственной базой, – рассказал «Левому берегу» белорусский предприниматель Виталий Малашонок, занимающийся как раз импортом продуктов из Украины. – Вот такое предприятие получает, скажем, три вагона яблок из Украины. Добавляет к ним три ведра собственных, упаковывает, и отправляет в Россию как на 100% белорусскую продукцию. По яблоку особо не определишь, где оно выращено».

По данным украинского Госстата, по сравнению с 2013-м, объем экспорта в 2017 году в Беларусь украинской продукции сельского хозяйства вырос почти в четыре раза. Речь идет в первую очередь о мясе, молочной продукции и овощах.

Фото: EPA/UPG Cупермаркет, Санкт-Петербург

Можно было бы предположить, что украинским фермерам просто нужно было найти новые рынки сбыта после наложенных Россией ограничений. И частично действительно продукция украинских крестьян нашла своего потребителя в Беларуси. Но четырехкратный рост потребления продуктов в Беларуси за эти несколько лет явно не случился, да и местные хозяйства производят достаточно овощей, мяса и молока. Речь идет о теневом реэкспорте украинских товаров в Россию. Ведь между РФ и Беларусью нет оформленной границы, и Россельхознадзор крайне ограничен в возможностях противодействовать контрабанде.

Так, в конце 2017 года в ведомстве предположили, что до четверти всех сыров на российском рынке могут быть украинского происхождения. Эксперт Высшей школы экономики (Москва) Андрей Суздальцев отмечал, что на контрабанде в Россию, в том числе украинских продуктов, белорусское руководство зарабатывает до миллиарда долларов в год.

Его коллега Дмитрий Болкунец еще год назад в беседе с журналистом «ЛБ» пояснял, что до какого-то времени Москва закрывала глаза на реэкспорт санкционных товаров из Украины, но антироссийские демарши президента Лукашенко заставили Москву пристальней следить за источниками этих поставок. «Очень скоро вскрылась поставленная на поток система контрабанды. Но с учетом того, что Беларусь это достаточно закрытая политическая система, подобные махинации невозможны без контроля со стороны КГБ и пограничного ведомства страны, – говорил Болкунец. – То есть высшее руководство страны не просто в курсе происходящего, но и помогает все организовывать, прикрывает».

В какой-то момент проблема «белорусской контрабанды» стала очень острой, и в 2016-2017 годах Россельхознадзор проводил масштабную работу по подтверждению подлинности фитосанитарных сертификатов, в сопровождении которых на территорию РФ через Беларусь поступала продукция, попавшая под российские ограничения. В итоге Россельхознадзор был вынужден ограничить поставки через Беларусь и разрешить для продуктов из 33 стран только прямой ввоз через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешней границы ЕАЭС.

Фото: Управление Россельхознадзора по Ростовской области

Как выяснилось, Бангладеш, Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея, Йемен, Иордания, Конго, Нигерия, Сан-Марино, Танзания и десятки других стран сообщили России, что не поставляли продукты в Беларусь – но в Россию из Беларуси продукты завозились с «сертификатами» этих стран. «У Россельхознадзора есть все основания полагать, что плодоовощная продукция, ввозимая через Беларусь под видом происхождения этих стран, на самом деле была выращена в ЕС и Украине», – заявили в российском ведомстве. И привели пример: проведенная Россельхознадзором проверка производителей свежих яблок в Беларуси, поставлявших их в РФ в декабре 2017 – феврале 2018-го, показала, что у 31 хозяйства яблоки в принципе отсутствуют.

С мясом то же самое: 6 февраля 2017-го Россия запретила поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Беларуси из-за поставок белорусскими предприятиями в РФ запрещенной к ввозу украинской продукции. По данным Россельхознадзора, Беларусь перед этим реэкспортировала в РФ минимум 15 тыс. тонн украинской говядины.

Когда были ограничены поставки из Минской области, резко – на 30% – вырос ввоз мяса из Могилева. Весной 2017-го управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям объявило, что ходатайствует перед федеральными властями о введении ограничительных мер в отношении поставок из Могилевской области Беларуси сырья животного происхождения, в частности говядины. Причина – неоднократно выявленные случаи ввоза из этого региона украинского мяса под видом белорусского.

Через год история повторилась: в конце января 2018-го Россельхознадзор заявил, что до 25% сыров на российском рынке могут быть украинского происхождения. В ведомстве считают, что запрещенная из-за продовольственного эмбарго продукция переупаковывается в Беларуси и ввозится под видом сыра из Македонии и Ирана.

И вот теперь снова – выяснение на повышенных тонах между премьер-министрами Беларуси и России. Хорошее свидетельство того, что продукты из Украины продолжают пользоваться спросом в России.