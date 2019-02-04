Почему у Украины нет всех послов за рубежом

Традиционно раз в год в украинском медиаполе возникает тема неукомплектованности дипломатической службы Украины послами в зарубежных странах.

Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Всего у Украины 126 заграничных представительств: посольств (около 80), генконсульств, представительств при международных организациях. И традиционно раз в год в украинских медиа всплывает тема неукомплектованности дипломатической службы Украины послами в зарубежных странах. Так, по состоянию на январь 2019 года послов нет в девяти иностранных государствах, их возглавляют временные поверенные.

Например, нет украинского посла в Эфиопии (с 2009 года), на Кубе (с 2014), в Ирландии (с 2015) и в Черногории, в Латвии и Хорватии - с 2017, а осенью 2018 года освободились вакансии послов в Таджикистане и Азербайджане. Нет посла Украины и в России с декабря 2015 года.

При этом, ситуация с назначениями послов не заморожена. Год назад список вакансий был в два раза длиннее: по состоянию на январь 2018 у Украины не было послов в 17 иностранных государствах. Получается, что в течении года было назначено 8 послов.

Кроме того, еще на три (из девяти отсутствующих) должности посла в ближайшее время ожидается агреман (согласие) принимающей стороны. МИД публично не объявляет эти страны и фамилии будущих послов до момента окончания всех процедур - чтобы не создавать проблем в работе действующим и будущим дипредставителям.

"Не каждое посольство возглавляется послом. Это зависит от объема и уровня двусторонних отношений", - прокомментировал ранее LB.ua государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц.

Фото: Макс Требухов

«Ни в одной стране в мире нет 100%-й заполняемости должностей послов», - добавил LB.ua другой высокопоставленный сотрудник МИД Украины.

Таким образом, уже в ближайшее время останется только 6 вакантных стран. А остальные же должности, скорее всего, заполняться не будут.

Во-первых потому, с Россией уровень дипотношений из-за развязанной Кремлем войны понижен и туда посол в ближайшее время назначение не планируется.

Во-вторых, не все страны предусматривают необходимость назначения именно послов, уровня временного поверенного вполне достаточно. Как, например, Куба - которая на международных площадках всегда голосует против Украины.

В-третьих, есть страны, где отсутствие украинских послов является реализацией принципа взаимности – «нет вашего посла у нас, нет нашего посла у вас». Это, например, Ирландия и Эфиопия.

Правда, с такой позицией согласны не все. Бывший украинский посол, который сейчас работает в центральном аппарате МИД, в разговоре с LB.ua сказал, что общепринятый дипломатический «принцип взаимности» при назначении послов не совсем уместен.

«Если руководствоваться таким принципом, то тогда такие посольства (где нет и не планируется назначение посла – авт.) надо закрывать вообще, ибо толку от них мало», - считает он. Дипломат объяснил, что даже самый талантливый временно поверенный не может получить того уровня доступа к политикам страны пребывания, куда допускают послов. А если в иностранной стране нет присутствия Украины — в лице посла, то эту нишу моментально заполняют россияне (а у них по миру более 160 посольств), со своим видением украинско-российских отношений. «Вот так и получается, что некоторые страны всегда выступают на международных площадках против Украины – ибо с ними никто не работает», - сказал экс-посол.

Так что в условиях развязанной Россией войны украинские посольства за границей должны, по мнению дипломата, возглавлять только послы – независимо от наличия или отсутствия посла той или иной страны в Украине.

Запасной аэродром для своих?

Бытует еще одно популярное мнение: накануне предстоящих выборов вакансии послов специально держат долго открытыми якобы для «своих» политиков-чиновников, которых «за заслуги» наградят почетной заграничной командировкой.

Опрошенные LB.ua дипломаты скептически оценили такой вариант — существующие сейчас в списке страны вряд ли являются большим бонусом. «Перечень оставшихся стран свидетельствует о том, что президент вряд ли рассматривает возможность своего ухода», - заметил один из собеседников.

Фото: www.president.gov.ua

Но у президента есть и другие возможности отправить нужных ему людей в загранкомандировку. Во-первых, он может в любой момент отозвать досрочно действующего посла из любой страны. А тем более из тех стран, где послы назначены еще Януковичем или даже Ющенко (да, есть и такие), они уже давно «пересиживают» положенный по закону 5-летний срок командировки.

Такое ограничение по времени — общепринятая мировая практика, она призвана а) ограничить возможность коррупционной составляющей, и б) избежать «стокгольмского синдрома» - то есть не дать дипломату «срастись» со страной пребывания, чтобы они не забывали об интересах своей столицы.

Во-вторых, перечень некоторых «своих» легко проследить по обновленному как раз недавно - 21 декабря 2018 года, «Перечню дипломатических должностей, приписанных к дипломатическим рангам» (№434/2018). В нем к дипломатическим должностям приравнены должности в других (не МИД) госорганах – в Администрации президента, в Кабмине (как, например, руководитель аппарата премьер-министра и его заместитель, а также советник премьера по международным вопросам), а также дипломатические советники других госорганов.

Спешите медлительнно

Почему же процедура назначения послов является такой неторопливой? Дело в том, что посол — не совсем обычная дипломатическая служба. Должность посла – это не всегда вершина дипломатической службы карьерного дипломата — ибо это сочетание и профессиональных качеств, и политической воли.

По закону, послы в иностранных государствах назначаются и увольняются Президентом по представлению министра иностранных дел, а соответствующие указы главы государства скрепляются подписями премьер-министра и министра иностранных дел.

На практике это происходит так: сначала МИД осуществляет тщательный подбор кандидатуры и подает на рассмотрение президенту Украины - через международное управление Администрации президента.

К слову, руководство и рядовые сотрудники этого управления тоже выезжают работать за границу на равных с сотрудниками МИД (например, нынешний посол в США Валерий Чалый – бывший замглавы АП по международным вопросам. А ему на смену в Киев из Брюсселя приехал посол Украины в ЕС Константин Елисеев).

Константин Елисеев

Влияние на кадровую политику президента Украины в международной сфере имеет и его первый помощник Юрий Онищенко – он кадровый дипломат, давний друг и соратник Петра Порошенко. И, судя по публикации СМИ, мог иметь влияние как минимум на назначение скандального украинского дипломата Вячеслава Яцюка (во времена Януковича отвечал за информирование иностранных послов о "преступлениях Майдана") послом в Норвегию - туда, где он сам работал до 2014 года.

Таким образом, после устного согласования (что экономит время) кандидатуры с АП затем отправляются документы на его назначение.

Потом наступает этап согласования кандидатуры с принимающей страной – от них ожидается агреман. И только после его получения – готовится соответствующий указ президента Украины о назначении того или иного посла.

Хотя в новейшей истории был случай, когда даже после получения агремана кандидат отказывался ехать послом: так депутат Анатолий Матвиенко передумал ехать послом в Казахстан.

Сразу несколько собеседников LB.ua в МИД Украины рассказали, что «главный дипломат в стране – президент Украины Петр Порошенко» (сам возглавлял МИД и это по Конституции входит в его сферу ответственности) изначально предъявляет высокие требования к послам во всех странах, а не только в семи-десяти ключевых (как было при предыдущих главах государства).

В частности, среди таких требований к кандидатурам посла за последние 4 года предъявлялись обязательное знание двух языков (страны пребывания и английского), профессиональная подготовка и опыт работы. А еще проводилось и личное собеседование с президентом.

К слову, в некоторых иностранных государствах МИД обязан подавать главе государства сразу три кандидатуры, из которых тот и выбирает наиболее достойного.

Фото: president.gov.ua

Поэтому угодить президенту бывает очень сложно, поиски кандидатур затягиваются. Отсюда - и медленный темп обновления диппредставительств.

Но есть и исключения. Дипломаты анонимно указали на несколько достаточно спорных кадровых назначений послами в некоторые страны — в этих случаях больше прослеживалась политическая воля президента (или его внешнеполитических помощников из АП), чем профессиональные качества кандидатур, они не полностью соответствуют упомянутым выше требованиям.

Раньше на должность посла мог претендовать дипломат, начиная с уровня замначальника - начальника Департамента в центральном аппарате МИД. Или же политические назначенцы – губернаторы, министры или руководители других ведомств. Сейчас же послами могут поехать и с уровня начальника отдела, или советника. Главное – была бы только политическая воля.

Поэтому каждое назначение посла — личное решение президента, его политическая воля. А значит – и личная ответственность главы государства за работу такого дипломата.